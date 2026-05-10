OPET

Sezona iz noćne more za bivšeg igrača Dinama i Hajduka: Dobio je drugi crveni u mjesec dana

Foto: Michael Taeger/imago sportfotodienst/Profimedia

Bio je to njegov drugi crveni karton otkako je stigao u Herthu

10.5.2026.
16:41
HinaSportski.net
Hertha je kod kuće s 2-1 pobijedila Greuther Fürth u susretu 33. kola druge njemačke lige gurnuvši ga prema nižem rangu.

Počelo je loše za berlinski sastav, u 32. minuti je hrvatski nogometaš Josip Brekalo zaradio direktni crveni karton nakon što je kao posljednji igrač srušio protivnika. Bio je to njegov drugi crveni karton otkako je stigao u Herthu, a prvi je zaradio u 28. kolu tijekom pobjede 1-0 na gostovanju kod Dynamo Dresdena, kada je isključen zbog grubog prekršaja.

Hertha je s igračem manje povela 2-0 golovima Kenneta Eichorna (55) i Mickaela Cuisancea (84), a poraz Fürtha je ublažio Noel Futkeu (88).

Crveni karton Brekala pogledajte OVDJE.

Napeta borba za Bundesligu

Nogometaši Elversberga propustili su priliku praktički osigurati premijerni plasman u elitni razred njemačkog nogometa, nakon što su u susretu 33. kola druge lige izgubili na gostovanju kod Fortune Düsseldorf s 1-3.

Nakon kikseva svojih rivala Hannovera i Paderborna, SV Elversberg je u nedjelju imao priliku praktički osigurati plasman u viši rang. Za to su mu bila potrebna tri boda u Düsseldorfu. Međutim, Fortuna je slavila s 3-1 osvojivši važne bodove u borbi za drugoligaški spas.

Situacija na vrhu ljestvice 2.Bundesligi se maksimalno zakomplicirala uoči posljednjih 90 minuta sezone.

Schalke je već osigurao povratak u elitno društvo, a u zadnjem kolu za još jednu direktnu kartu borit će se Elversberg, Hannover i Paderborn koji imaju po 59 bodova. U slučaju istog broja bodova, drugi kriterij je razlika pogodaka, Elversberg je na +22, Hannover na +16, a Paderborn na +12. Dodajmo, kako treće mjesto vodi u dodatne kvalifikacije.

