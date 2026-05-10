TUŽNA VIJEST /

Uoči El Clasica, trener Barcelone doživio osobnu tragediju: Ipak će voditi momčad

Foto: Josep LAGO/AFP/Profimedia

Svoju sućut u službenom priopćenju izrazio je i Real Madrid

10.5.2026.
16:03
Sportski.net
Josep LAGO/AFP/Profimedia
Dan uoči najvećeg derbija španjolskog nogometa između Barcelone i Real Madrida, trener Barce Hansi Flick doživio je osobnu tragediju, preminuo mu je otac.

Vijest o tome svojoj je momčadi Flick obznanio u jutarnjim satima u nedjelju, na dan El Clasica. "FC Barcelona i cijela Blaugrana obitelj žele izraziti svoju ljubav Hansiju Flicku nakon smrti njegovog oca. Dijelimo njegovu bol i stojimo uz njega u ovom vrlo teškom trenutku za njega i njegovu obitelj", objavio je klub u službenom priopćenju. 

Prije utakmice održat će se minuta šutnje, a igrači će nositi crni flor oko ruke. Ipak, Flick će biti prisutan na utakmici i vodit će svoju momčad unatoč teškoj vijesti. 

Svoju sućut u službenom priopćenju izrazio je i Real Madrid. "Real Madrid, njegov predsjednik i uprava duboko žale zbog smrti oca Hansija Flicka. Real Madrid želi izraziti sućut i ljubav njegovim obiteljima i svim njegovim voljenima. Neka počiva u miru", objavio je madridski klub. 

El Clasico igrat će se u nedjelju navečer od 21 sat na Camp Nou, a Barcelona ima priliku matematički osigurati naslov protiv najvećeg rivala. Za to će im biti dovoljan i bod.

 

BarcelonaReal MadridEl ClasicoHansi Flick
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
