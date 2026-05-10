Beljin agent o HNL-u: 'Da je liga loša, više bi igrača zabilo toliko golova'

Bivši igrač, a sada nogometni agent Srđan Lakić gostovao je na SportKlubu, za koji je komentirao stanje u HNL-u, Diona Drenu Belju, kao i hrvatski derbi.

“Jedan interesantan derbi. Prvo poluvrijeme bilo je dosta suzdržano, a drugo poluvrijeme Dinamo je odlučio u svoju korist. Hajduk me razočarao s predstavom. Očekivao sam veći otpor, pogotovo u drugom poluvremenu. Ali izgleda da nije ovo njihova sezona”, rekao je Lakić u uvodu.

Lakić je komentirao i igru Belje:

“Imao je i boljih utakmica ove sezone. Ali kad zabiješ i još imaš priliku postići dva, tri pogotka, ne smiješ se žaliti. To samo govori kakvu sezonu igra i uvijek sam zadovoljan kad zabije pogodak”, rekao je Beljin agent pa odgovorio na pitanje nada li se Dinamov napadač pozivu izbornika Zlatka Dalića:

“Naravno da se nada. Dion se nada pozivu i nema veće časti nego igrati na velikom natjecanju, a i meni kao njegovom menadžeru to bi bila velika sreća. S druge strane, moramo biti realni i reći da izborniku Daliću nije lako odlučiti. Dion igra fenomenalnu sezonu, ali i drugi su tu s razlogom. Vjerujem da će izbornik donijeti ispravnu odluku. Pokazao je u svom mandatu da to radi dobro i odluku koju donese treba poštivati".

“Mislim da je Dion učinio SHNL da izgleda loše. I da je učinio da 30 golova izgleda lako zabiti. SHNL je teška liga - kroz prošle sezone pokazalo se da je i 20 golova teško postići. Tako da mislim da je on, kao i Dinamo, odigrao jako dobru sezonu”, rekao je Lakić o komentarima kako je SHNL loša liga. Za kraj je Lakić otkrio kako Beljo nema ništa protiv ostanka u Dinamu.

