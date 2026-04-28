Beljo dva pogotka udaljen od nevjerojatnog uspjeha

Dion Drena Beljo "samo" je dva pogotka udaljen od podviga kojeg se ne bi posramili ni najbolji napadači na svijetu.

Naime, ako gledamo da se HNL igra kroz četiri "ciklusa", onda je Dinamova devetka "na korak" udaljena da postigne pogodak u svakom kolu jednog ciklusa. Za to Belji trebaju pogoci u naredna dva kola protiv Gorice i Hajduka, budući da je Beljina posljednja utakmica bez pogotka bila protiv Hajduka 8. ožujka u 25. kolu. Tada je Beljo asistirao, ali do pogotka nije stigao, pa je "ciklus" počeo "ispočetka".

Od tada je Beljo postigao 16 pogodaka u 9 HNL utakmica, a po jednim pogotkom u naredne dvije utakmice srušio bi tu "nepremostivu granicu".

Ranije su neki igrači već pokušavali prijeći liniju, ali neuspješno. Marko Livaja je čak tri puta stigao do pet utakmica u nizu u kojima je postigao pogodak, Ramon Mierez je stigao do četiri, a brojni su stali na tri. Najbliže je bio Duje Čop koji je u sezoni 2013./14. stigao do osam utakmica u nizu u kojima je postigao pogodak. Tada je Čop stao na osam jer je propustio utakmicu s Lokomotivom i tako ostao bez prilike da upiše svoje ime u povijesne knjige.

Najbolji strijelac u jednoj sezoni u povijesti - Eduardo da Silva nije igrao u "Ligi 10", pa bi mu pogodak u svakom kolu ciklusa bilo puno teže postići, no ni da je igrao ne bi uspio. Popularni Dudu je stao na sedam u nizu.

Time su brojke Belje još impresivnije.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte maestralne golove Mišića i Belje za slavlje pred punim Maksimirom