'Svaka čast Belji, ali jedan je drugi igrač Dinama zavrijedio poziv u reprezentaciju'

Nogometaši Dinama osigurali su novu, 26. titulu prvaka Hrvatske pobjedom nad Varaždinom u nedjelju 2-1, potvrdivši svoju dominaciju u domaćem prvenstvu četiri kola prije kraja. Nakon slavlja na Maksimiru, razgovarali smo s Draženom Besekom, bivšim igračem Dinama i iskusnim trenerom, koji je analizirao ključne trenutke utakmice, snagu Dinamove momčadi i pozicije pojedinih igrača u kontekstu reprezentacije.

U razgovoru je Besek istaknuo zasluženost naslova, pohvalio taktičku disciplinu Varaždina, ali i naglasio razliku u kvaliteti koja je presudila. Poseban osvrt dao je na ulogu Josipa Mišića, kojeg vidi kao ključnu figuru i igrača koji je zavrijedio poziv u reprezentaciju Hrvatske, te je prokomentirao status najboljeg strijelca lige, Diona Drene Belje, uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva.

Zasluženo prvenstvo i pobjeda za potvrdu dominacije

Dinamo je i matematički osigurao naslov. Kakav je vaš prvi komentar na Dinamovu novu titulu i utakmicu protiv Varaždina?

"Čestitke prije svega, zasluženo osvojeno prvenstvo Dinama. Ne treba podcjenjivati, imao je Dinamo konkurenciju u SHNL-u u ovoj sezoni ali je, evo, četiri kola prije kraja uspio potvrditi titulu. Na takav način osvojiti novu titulu je lijepa stvar i dojam je dobar. Pobjeda protiv Varaždina nije bila laka, ali je zaslužena. Varaždin je stvarno dobra momčad, baš dobro igraju i standardni su kroz cijelu sezonu, što su pokazali i u ovoj utakmici", govori u uvodu Dražen Besek.

Kako ste vidjeli igru Varaždina? Djelovali su disciplinirano, ali kao da je nedostajalo nešto više za iznenađenje.

"Naravno da za nešto više trebaš preuzeti više rizika. Varaždin se orijentirao na čekanje i svoju priliku. Brzo su se vratili u utakmicu nakon prvog gola, ali za drugi gol trebalo je i malo više umijeća i malo više sreće, a ne samo preuzimanja rizika. Varaždin je potvrdio ono što igra kroz cijelu sezonu. Da ne srlja, da ima svoje zakonitosti u igri i toga se pridržava. I to im je na kraju donijelo i ovo treće mjesto."

Plan je bio uzeti loptu, ali kvaliteta je presudila

Trener Varaždina Nikola Šafarić je u najavi utakmice za Net.hr spomenuo kako je plan uzeti loptu Dinamu i iznivelirati posjed 50-50, 60-40. Je li to bilo realno za očekivati?

"Oni su to htjeli, ali nisu mogli. Za to moraš imati kvalitetnije igrače."

Dobro, gol Varaždina iz polukontre za 1-1 je bio jako lijep. Lopta ubačena s desne strane i pogodak glavom...

"Je, gol Varaždina je bio lijep i jako jednostavan".

Istina, ali u jednostavnosti su moć i lijepota u svakom sportu...

"Istina. Tu se vidi što Dinamo mora voditi računa kad igra u Europi. U Europi se ne može dozvoliti onakav centaršut, da se ne izblokira. To je ta razlika između hrvatske lige i europskog zahtjeva na kojem se treba inzistirati. Dinamo je bio na maksimumu ozbiljnosti, nije bio opušten, a gol koji je primio plod je te jedne greške gdje se dozvoljava centaršut koji je bio, neću reći fantastičan, ali je bio odmjeren, bio je 'gadan' i došao je na pravu adresu. Što se tiče Varaždina, Varaždin da bi mogao parirati Dinamu morao im je oduzeti loptu i biti strpljiv, ali to nisu uspjeli. To je ono što radi razliku u Dinamu. Ako ti želiš pobijediti Dinamo u Maksimiru, moraš prisiliti Dinamove igrače da trče za loptom, da moraju osvojiti loptu. To Varaždinu u ovoj utakmici nije uspio napraviti i zato je i rezultat kakav je za njih. Rezultat je podnošljiv za Varaždin. Rijetko koja ekipa u Hrvatskoj može tako igrati protiv Dinama kako je u ovoj utakmici igrao Varaždin. Možda to može Rijeka u SHNL-u, možda u nekim trenucima Hajduk i rijetko koja momčad osim navedenih. Dinamo je protiv Varaždina bio stopostotan, na maksimumu ozbiljnosti. Nije Dinamo danas bio opušten ili da si je mogao dozvoliti nešto. Gol koji je dobio Dinamo je plod greške gdje si je Dinamo dozvolio centaršut, neću reći fantastičan, ali je bio odmjeren, bio je gađan i došao je na pravu adresu."

Mišić je mozak momčadi, Beljo golgeter pod povećalom

Josip Mišić zabio je gol za vodstvo Dinama 1-0, njegov drugi u sezoni i ponovno odigrao sjajnu utakmicu. On je najbitniji igrač Dinama, u principu. Beljo trpa, OK, najbolji je golgeter, ali Mišić je krucijalan na poziciji zadnjeg veznog, najbitnojoj poziciji u nogometu.

"Ja ću ići malo dalje. Ako prezentacije Josipa Mišića nisu dovoljne za poziv u reprezentaciju Hrvatske, pa da bude i 26. igrač, onda ne znam što jest. Taj dečko toliko sebe potvrđuje iz utakmice u utakmicu. On je trener na igralištu, produžena ruka trenera, on dirigira. Koliko on ozbiljno to doživljava, ne samo zbog gola jer je Mišić taj pogodak zabio jer je situacija natjerala da on ode do kraja. Koliko je Mišić uspio zatvarati u prvom poluvremenu Soldu i Stojkovića. Jer, Mišić se rijetko kad nalazi da nema rješenje. Rijetko kad. Bile su dvije situacije sad u drugom poluvremenu gdje su mu se dogodili na strani pogrešni pasevi, ali to je bilo gore visoko na suparničkoj polovici koji nisu bili opasni. Ali, sve ostalo Mišić rješava vrlo jednostavno i ono što je najvažnije za poziciju zadnjeg veznog, ima rješenja koja ne guraju suigrače u problem, nego ga vade iz problema. To je velika stvar takvih igrača. Nije Josip Mišić slučajno kapetan Dinama i nije slučajno u toj poziciji. Ne da nekog guraš negdje, ali Josip Mišić je igrač koji bi trebao dobiti nagradu za sve što radi u hrvatskom nogometu iz sezone u sezonu. On rijetko kada može odigrati loše."

S druge strane, tu je Dion Drena Beljo, prvi strijelac lige. Ima 29 golova u prvenstvu, 36 u svim natjecanjima za Dinamo ove sezoni. Znamo da vi treneri ne vole to pitanje, ali je li on materijal za Svjetsko prvenstvo?

"To je stvar profila i taktike koja se planira da se igra. Profil igrača je jako bitan. Važno je i okruženje, odnosno gdje zabijaš golove. Ovo je hrvatska liga. Obrane su drugačije, sve je puno komfornije. Da te golove Beljo zabija u Španjolskoj ili Belgiji, već bi se drugačije razgovaralo o njemu. Tu se podcjenjuje hrvatska liga gdje se igra solidan nogomet i ne može se ignorirati čovjeka koji zabija golove. Ali, s druge strane, reprezentativni kadar ima isto tako kvalitetne igrače i tu je stvarno odluka isključivo o tome kakav profil napadača treba. Hoće li to biti Budimir, Kramarić, koji će sigurno biti prve opcije u određenim utakmicama, da li će ovi drugi koji će biti pozvani uopće dobiti priliku da igraju", zaključio je Dražen Besek.

