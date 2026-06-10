Komarci mogu naučiti ignorirati miris repelenta koji koristite. Dobra je vijest da postoji rješenje

Repelenti protiv komaraca ključan su dio naše zaštite tijekom toplijih mjeseci. DEET ili dietiltoluamid sastojak je mnogih popularnih preparata za borbu s komarcima, a smatra se najpouzdanijim aktivnim sastojkom. Međutim, nova istraživanja pokazuju da ovi uporni insekti imaju iznenađujuću sposobnost učenja, zbog koje bi vaša zaštita mogla postati manje učinkovita ako je ne primjenjujete pravilno.

Nedavna studija otkrila je zabrinjavajući fenomen: komarci mogu naučiti ignorirati miris DEET-a, pa čak i povezati ga s nagradom - obrokom ljudske krvi. Iako ovo otkriće zvuči alarmantno, stručnjaci naglašavaju da rješenje postoji i da je ključ u pravilnoj i redovitoj primjeni repelenta.

Kako komarci nadmudruju zaštitu

Istraživači s francuskog Sveučilišta u Tursu i američkog Virginia Techa proveli su eksperiment temeljen na principima klasičnog uvjetovanja, sličnima onima koje je koristio Ivan Pavlov sa svojim psima. Komarce su u kontroliranim uvjetima izlagali mirisu DEET-a dok su ih hranili, stvarajući tako asocijaciju između neugodnog mirisa i hrane.

Rezultati, objavljeni u časopisu Journal of Experimental Biology, bili su iznenađujući. Nakon samo tri takva iskustva, čak 60 posto komaraca aktivno je pokušalo ugristi izvor mirisa DEET-a, čak i kada hrana nije bila prisutna.

"Ako su komarci opetovano izloženi DEET-u, on postaje manje učinkovit kao repelent", objasnio je Claudio Lazzari, jedan od autora studije.

Štoviše, kada su "istreniranim" komarcima ponudili izbor između dvije ljudske ruke - jedne tretirane DEET-om i druge bez zaštite - oni su odabrali upravo onu zaštićenu. Njihovi netrenirani srodnici, s druge strane, dosljedno su izbjegavali ruku s repelentom. To sugerira da komarac koji uspije ugristi osobu čiji je repelent već počeo slabjeti može "naučiti" da taj miris više ne predstavlja prijetnju, već obećanje obroka.

"Ako komarac ugrize nekoga tko je nanio DEET prije nekoliko sati i koncentracija je preniska da bi ga odbila, ali dovoljno jaka da je insekt osjeti, taj komarac bi u budućnosti mogao češće gristi ljude koji mirišu na DEET", dodaje Lazzari.

DEET je i dalje zlatni standard

Unatoč ovim saznanjima, stručnjaci jednoglasno poručuju da nije vrijeme za odbacivanje bočica s DEET-om. Ovaj spoj, punog imena N,N-dietil-meta-toluamid, razvila je američka vojska još 1946. godine i od tada se smatra "zlatnim standardom" zaštite zbog svoje visoke učinkovitosti i ograničenih nuspojava.

Posebno je važan u borbi protiv komarca vrste Aedes aegypti, koji je poznat kao najučinkovitiji prijenosnik opasnih bolesti poput žute groznice, denge, čikungunje i zika virusa. Te bolesti svake godine odnose više od milijun života diljem svijeta, zbog čega je učinkovita zaštita od presudne važnosti.

Ključna poruka ove studije stoga nije da DEET ne djeluje, već da ga je potrebno pravilno koristiti. Redovito ponovno nanošenje, u skladu s uputama proizvođača, osigurava da je koncentracija na koži uvijek dovoljno visoka da odbije komarce i spriječi ih da stvore opasne asocijacije. "Spašava živote!" kratko i jasno poručuje Lazzari, prenosi People.

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Budućnost borbe protiv komaraca

Ova studija dio je šireg znanstvenog napora da se bolje razumije ponašanje komaraca, koji su se pokazali kao iznimno prilagodljivi i sposobni za učenje. Istraživanja su već pokazala da pamte domaćine koji ih pokušavaju otjerati te kombiniraju osjet njuha i vida kako bi preciznije locirali svoju metu.

Upravo zbog toga znanstvenici intenzivno rade na razvoju novih metoda zaštite:

Nove generacije repelenata: Istražuju se nove tvari koje bi ciljale specifične receptore za miris i okus kod komaraca, čineći ih još učinkovitijima i dugotrajnijima. Jedan od smjerova je razvoj repelenata koji aktiviraju receptore za tvari koje su komarcima prirodno odbojne.

Prostorni repelenti: Osim proizvoda koji se nanose na kožu, sve su popularniji i prostorni repelenti poput odjeće tretirane insekticidima, zaštitnih mreža i difuzora koji nude kontinuiranu zaštitu na određenom području.

Biološka kontrola: U svijetu se testiraju i inovativne metode poput puštanja genetski modificiranih komaraca ili onih zaraženih bakterijom Wolbachia, koje smanjuju populaciju komaraca prijenosnika bolesti.

Dok čekamo nove tehnologije, najvažnija linija obrane ostaje postojeća. DEET je i dalje naš najjači saveznik, no njegova učinkovitost ovisi o nama. Redovita i pravilna primjena osigurava da komarci ne dobiju priliku za učenje i da naša zaštita ostane na najvišoj mogućoj razini.

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