Prirodni štit od komaraca: Stručnjaci otkrivaju kako se zaštititi bez upotrebe kemikalija

S dolaskom ljeta i toplijeg vremena, boravak na otvorenom često ometa prisutnost komaraca. Njihova aktivnost može narušiti idilične trenutke u prirodi, zbog čega mnogi posežu za kemijskim repelentima. Ipak, raste interes za sigurnijim i ekološkim alternativama.

Priroda nudi učinkovite mehanizme zaštite u obliku eteričnih ulja i aromatičnih biljaka, koje se stoljećima koriste za odbijanje insekata. Suvremena znanost potvrđuje njihovu učinkovitost, a pravilnom upotrebom postaju vrijedno sredstvo za zaštitu od uboda.

Eterična ulja odvlače insekte

Eterična ulja djeluju tako što svojim intenzivnim mirisom prikrivaju miris ljudskog tijela koji privlači komarce ili djeluju kao izravni repelenti. Međutim, njihova učinkovitost varira. Određena ulja pokazuju znatno veću djelotvornost u odbijanju komaraca, piše Martha Stewart.

Najdjelotvornijim prirodnim repelentom smatra se ulje limunskog eukaliptusa (OLE). Pritom je važno razlikovati čisto eterično ulje od proizvoda s oznakom "Oil of Lemon Eucalyptus" (OLE), koji sadrži pročišćeni i koncentrirani spoj PMD. Upravo je OLE jedan od rijetkih biljnih repelenata koje i Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) preporučuje kao učinkovitu alternativu DEET-u, pružajući zaštitu i do šest sati.

Citronela je vjerojatno najpoznatiji prirodni repelent, no njezin nedostatak je velika hlapljivost. Zbog brzog isparavanja s kože njezino djelovanje slabi, što zahtijeva čestu ponovnu primjenu, obično unutar dva sata. Studija sa Sveučilišta New Mexico State identificirala je i druge učinkovite spojeve. Ulje klinčića i ulje cimeta pokazala su se izuzetno djelotvornima, pružajući zaštitu od komaraca do sat vremena. S njima je, međutim, potreban poseban oprez jer mogu izazvati iritaciju kože i moraju se znatno razrijediti.

Kao blaža opcija izdvaja se lavanda. Njezin umirujući miris odbija komarce, a ujedno pomaže u smirivanju svrbeža nakon uboda. Slično djeluje i paprena metvica, čiji mentol pruža osjećaj hlađenja na koži, no njezinu je primjenu potrebno izbjegavati u blizini lica male djece.

Zelena barijera na balkonu i u vrtu

Osim izravne primjene ulja, sadnja određenih biljaka na balkonu ili u vrtu može stvoriti okruženje manje privlačno za komarce. Iako pojedinačna biljka ne može osigurati potpunu zaštitu, gušća sadnja aromatičnih biljaka u blizini mjesta za sjedenje doprinosi smanjenju njihove prisutnosti. Repelentna svojstva biljaka najviše se oslobađaju gnječenjem ili trljanjem listova, čime se otpuštaju mirisi koje strujanje zraka širi okolinom.

Bosiljak se smatra jednim od najjačih biljnih repelenata, a njegovi listovi mogu ublažiti i svrbež. Ružmarin, osobito dok cvjeta, ispušta snažan smolast miris koji komarci ne podnose. Menta je, zbog svoje invazivnosti, idealna za sadnju u teglama, dok će lavanda i neven, osim zaštite, doprinijeti i estetskom izgledu vrta ili balkona.

Sigurnost na prvom mjestu

Važno je naglasiti da pojam "prirodno" ne podrazumijeva i "bezopasno". Eterična ulja su iznimno koncentrirani biljni ekstrakti i ne smiju se nanositi nerazrijeđena izravno na kožu. Prije upotrebe, potrebno ih je pomiješati s baznim uljem poput bademovog, kokosovog ili jojobinog ulja. Preporučuje se pridržavati se koncentracije do pet posto. Prije nanošenja na veće površine, uputno je napraviti test na malom dijelu kože kako bi se isključila mogućnost alergijske reakcije. Poseban oprez potreban je kod primjene na djeci, trudnicama te u blizini kućnih ljubimaca. Određene tvari, poput onih u ulju čajevca ili citrusa, mogu biti toksične za mačke.

Prirodni repelenti pružaju učinkovitu zaštitu, no njihovo je djelovanje kraćeg vijeka od sintetičkih. Potrebno ih je ponovno nanositi svaka dva do tri sata, odnosno češće u slučajevima pojačanog znojenja ili nakon boravka u vodi.

