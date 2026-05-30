Emotivna objava Ivančice Pahor nakon borbe s karcinomom: 'Prošla je kroz samoću i bol'

Bivša Miss turizma i dizajnerica nakita Ivančica Pahor (44) na svom je Instagram profilu podijelila objavu koja je oduševila brojne fanove. Uz elegantnu fotografiju na kojoj zrači samopouzdanjem, Pahor je ispisala emotivan tekst o otpornosti i pobjedi nad životnim nedaćama. Objava dolazi nedugo nakon što je javno progovorila o borbi sa zločudnim tumorom.

"Nije je život mazio. Nije imala prečace, niti nekoga tko će umjesto nje nositi teret. Kad je bilo najteže, nije čekala spasitelje, pronašla je snagu u sebi", započinje Ivančica svoju poruku. Svoju borbu s teškom bolešću odlučila je voditi transparentno, dijeleći svoja iskustva s pratiteljima. Tijekom liječenja, koje je uključivalo iscrpljujuće cikluse kemoterapije i radioterapije, redovito je na društvenim mrežama objavljivala poruke nade i vjere, postajući inspiracija mnogima.

U nastavku teksta Ivančica opisuje kako je svaki pad pretvorila u lekciju, a svaku prepreku u stepenicu više. "Dok su drugi sumnjali, ona je gradila sebe. U tišini. Bez aplauza", piše, naglašavajući važnost samopouzdanja i unutarnje potvrde vrijednosti.

"Prošla je kroz samoću, kroz bol i kroz dane kada se činilo da je lakše odustati. Njezina snaga nije u tome što nikada nije pala, nego u tome što se svaki put podigla sama. Žena koja je preživjela svoje najteže dane više se ne boji ničega. Jer zna jednu stvar: ako je uspjela pobijediti sebe u najtežim trenucima, može pobijediti sve što život stavi pred nju." Brojni pratitelji iskazali su joj podršku i divljenje u komentarima.

Podsjećamo, Ivančica Pahor, koja je titulu Miss turizma ponijela 2000. godine, krajem 2025. javno je objavila da joj je dijagnosticiran karcinom limfnih čvorova. Od tada je otvoreno dijelila detalje svog liječenja, uključujući kemoterapiju i radioterapiju.

Kroz cijelo to teško razdoblje, isticala je važnost pozitivnog stava i podrške obitelji, a u ovoj objavi posebno je naglasila ulogu svoje kćeri. "Una, moja najveća snaga! Moje sve!", napisala je na kraju emotivnog teksta. Njezina objava izazvala je lavinu podrške, a pratitelji su joj u komentarima poručivali da je "lavica" i iskazivali divljenje njezinoj hrabrosti i snazi.