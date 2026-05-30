FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTPUNO ISKRENO /

Emotivna objava Ivančice Pahor nakon borbe s karcinomom: 'Prošla je kroz samoću i bol'

Emotivna objava Ivančice Pahor nakon borbe s karcinomom: 'Prošla je kroz samoću i bol'
×
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Ivančica Pahor, koja je titulu Miss turizma ponijela 2000. godine, krajem 2025. javno je objavila da joj je dijagnosticiran karcinom limfnih čvorova

30.5.2026.
15:55
Hot.hr
Davorin Visnjic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Bivša Miss turizma i dizajnerica nakita Ivančica Pahor (44) na svom je Instagram profilu podijelila objavu koja je oduševila brojne fanove. Uz elegantnu fotografiju na kojoj zrači samopouzdanjem, Pahor je ispisala emotivan tekst o otpornosti i pobjedi nad životnim nedaćama. Objava dolazi nedugo nakon što je javno progovorila o borbi sa zločudnim tumorom. 

"Nije je život mazio. Nije imala prečace, niti nekoga tko će umjesto nje nositi teret. Kad je bilo najteže, nije čekala spasitelje, pronašla je snagu u sebi", započinje Ivančica svoju poruku. Svoju borbu s teškom bolešću odlučila je voditi transparentno, dijeleći svoja iskustva s pratiteljima. Tijekom liječenja, koje je uključivalo iscrpljujuće cikluse kemoterapije i radioterapije, redovito je na društvenim mrežama objavljivala poruke nade i vjere, postajući inspiracija mnogima.

U nastavku teksta Ivančica opisuje kako je svaki pad pretvorila u lekciju, a svaku prepreku u stepenicu više. "Dok su drugi sumnjali, ona je gradila sebe. U tišini. Bez aplauza", piše, naglašavajući važnost samopouzdanja i unutarnje potvrde vrijednosti.

"Prošla je kroz samoću, kroz bol i kroz dane kada se činilo da je lakše odustati. Njezina snaga nije u tome što nikada nije pala, nego u tome što se svaki put podigla sama. Žena koja je preživjela svoje najteže dane više se ne boji ničega. Jer zna jednu stvar: ako je uspjela pobijediti sebe u najtežim trenucima, može pobijediti sve što život stavi pred nju."  Brojni pratitelji iskazali su joj podršku i divljenje u komentarima. 

Podsjećamo, Ivančica Pahor, koja je titulu Miss turizma ponijela 2000. godine, krajem 2025. javno je objavila da joj je dijagnosticiran karcinom limfnih čvorova. Od tada je otvoreno dijelila detalje svog liječenja, uključujući kemoterapiju i radioterapiju. 

Kroz cijelo to teško razdoblje, isticala je važnost pozitivnog stava i podrške obitelji, a u ovoj objavi posebno je naglasila ulogu svoje kćeri. "Una, moja najveća snaga! Moje sve!", napisala je na kraju emotivnog teksta. Njezina objava izazvala je lavinu podrške, a pratitelji su joj u komentarima poručivali da je "lavica" i iskazivali divljenje njezinoj hrabrosti i snazi. 

Ivančica PahorBolestIspovijest
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike