Teška borba je iza nje: U emotivnom videu Ivančica Pahor poderala karticu za radioterapiju

Hrvatska poduzetnica i bivša Miss turizma Ivančica Pahor (44) podijelila je na svom Instagram profilu emotivan video o iscrpljujućoj borbi s karcinomom limfnih čvorova.

Video započinje kadrom Ivančice ispred "Klinike za onkologiju i radioterapiju". Na glavi nosi maramu, a u rukama drži svoj karton od radioterapije. U jednom trenutku papir kida u komadiće, simbolično uništavajući podsjetnik na teške dane liječenja.

''Ovaj poderani komad papira nosi dio boli koji više ne pripada meni. Iza mene su dani borbe, ispred mene dani života. Ne kidam uspomene, kidam sve ono što me sputavalo. Ovo nije kraj jedne priče. Ovo je početak mene jače nego ikad. Naučila sam da i najnježnija žena može voditi najveće bitke'', stoji u objavi.

Ivančica Pahor, koja je titulu Miss turizma ponijela 2000. godine, krajem 2025. javno je objavila da joj je dijagnosticiran karcinom limfnih čvorova. Od tada je otvoreno dijelila detalje svog liječenja, uključujući kemoterapiju i radioterapiju.

Kroz cijelo to teško razdoblje, isticala je važnost pozitivnog stava i podrške obitelji, a u ovoj objavi posebno je naglasila ulogu svoje kćeri. "Una, moja najveća snaga! Moje sve!", napisala je na kraju emotivnog teksta. Njezina objava izazvala je lavinu podrške, a pratitelji su joj u komentarima poručivali da je "lavica" i iskazivali divljenje njezinoj hrabrosti i snazi.

