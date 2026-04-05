Bivša hrvatska misica podijelila prizore iz doma i poslala poruku koja dira u srca i vraća vjeru

Poznata hrvatska poduzetnica i bivša Miss turizma, Ivančica Pahor, na sam Uskrs obratila se svojim pratiteljima na Instagramu objavom koja je istovremeno oduševila estetikom i duboko dirnula svojom porukom.

Foto: Marko Seper/Pixsell/PIXSELL

Kroz seriju fotografija i kratki video, Pahor je otkrila djelić svoje blagdanske idile, prikazavši bajkovito uređen stol, no ono što je najviše odjeknulo jest snažan tekst o pobjedi svjetla, ljubavi i novom početku: "Uskrs je priča o ljubavi koja se daruje bez mjere, o žrtvi koja spašava i o svjetlu koje pobjeđuje svaku tamu. U Isus Krist nalazimo simbol nade, oprosta i novog početka put koji nas uči kako voljeti, kako vjerovati i kako uvijek iznova ustati. Neka vam ovaj sveti blagdan donese mir u srce, snagu u vjeri i toplinu u svakom susretu."

Naime, krajem 2025. godine Pahor je javno podijelila da se bori s teškom bolešću, dijagnozom limfoma, te je od tada s pratiteljima otvoreno dijelila detalje svog liječenja.

Osim emotivne snage, objava je i vizualna poslastica koja svjedoči o Ivančičinom nepogrešivom osjećaju za detalje, po kojem je poznata i kroz svoj brend nakita Una. Videozapis polako klizi preko stola na kojem dominira skladna paleta plave, bijele, ljubičaste i zlatne boje.

Središnji dio stola zauzima bujni cvjetni aranžman, dok su posvuda raspoređeni maštoviti uskrsni ukrasi. Među njima se ističu figure zečeva, od kojih su neki zlatni, a drugi odjeveni u raskošnu odjeću, te impresivna kolekcija pisanica - od onih presvučenih baršunom i čipkom do onih u stilu Fabergéovih jaja.

