DJEVOJKE ODUŠEVILE /

Kakva ludnica: Ovo je reakcija iz Beča nakon nastupa Lelekica

Večeras su hrvatske predstavnice, djevojke iz grupe Lelek, izašle na pozornicu velikog finala Eurosonga i nastupile kao 13. po redu. S pjesmom ''Andromeda'' oduševile su publiku koja je tijekom izvedbe bila na nogama. 

Energičan scenski nastup, upečatljiva vizualna produkcija i emotivna interpretacija pjesme dodatno su podigli atmosferu u dvorani, a reakcije nisu izostale ni u press centru gdje su prisutni nastup ispratili uz glasne reakcije i vidljivo odobravanje.

 

16.5.2026.
23:01
Hot.hr
Eurosong 2026.Lelek
