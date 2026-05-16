POŽELJNO MJESTO ZA ŽIVOT /

Šipić zadovoljan s brojkama: 'U prva četiri mjeseca rodilo se 400 više djece nego lani'

Da Hrvatska postaje sve poželjnije mjesto za život i obitelj, pokazuju nove brojke povratnika. Ministar demografije pohvalio se i većim brojem rođenih u prva četiri mjeseca ove godine, čime se pozitivan trend iz prošle nastavlja:  

"Ove je godine nastavljen dobar trend 400 djece više u prva 4 mjeseca, nas veseli taj pozitivan trend... Dobro je istaknuti da su rodiljne nakande i ove smo godine isplatili 196 milijuna eura to je 60 milijuna više nego protekle godine", kaže ministar Ivan Šipić. Što je još rekao, pogledajte u videu...

16.5.2026.
21:45
RTL Danas
DemografijaIvan šipićPovratniciDjeca
