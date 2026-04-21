Demograf objavio vesele vijesti pa upozorio: 'Ovo je pitanje sigurnosti i budućnosti Hrvatske'

U izradu ide novi Zakon o demografskoj obnovi. Naglasak je na pronatalitetnim politikama i povratku hrvatskih iseljenika. U izradi zakona sudjelovat će 40 akademika, profesora, rektora, stručnjaka, dekana, znanstvenih savjetnika, a zakon bi trebao biti donesen do kraja godine.

"Imamo dobre trendove u ovom trenutku. Znamo da se ulažu stotine milijuna eura u pronatalitetne politike. Znamo da će Vlada i kroz druge resore učiniti još veći napor, ali nama je potreban jedan ključni dokument koji će uvezati, povezati, koji će sve ono što je fragmentalno raspoređeno kroz mnoge resore ujediniti i postaviti na onu razinu kakvu ova tema desetljećima nije zasluživala niti joj je bilo pristupljeno na ovakav način", rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

O novostima u demografskoj politici s članom Znanstvenog savjeta, demografom Stjepanom Štercom, razgovarala je RTL-ova Maja Oštro Flis.

40 znanstvenika, akademika, stručnjaka, profesora djelom je Znanstvenog savjeta za izradu Nacrta prijedloga Zakona o demografskoj obnovi. I vi ste među njima. Što će biti vaši zadatci?

Ono što smo htjeli pokazati svekolikoj hrvatskoj javnosti jest da se strateški zakoni kao što je ovaj, o kojem ovisi budućnost Hrvatske, moraju temeljiti na znanstvenim zakonitostima, logici, znanstvenim dokazima i projekcijama. I da politika to mora uvažavati. Zato se, između ostalog, stvorila i ova cijela atmosfera; svi su sad shvatili da je to ključno pitanje koje se više ne smije politički preskakati. Zadatak Znanstvenog savjeta je da dobije prvi nacrt zakona, samo okvirno znanstveno posložen, te da ga dalje nadograđuje, recenzira i daje prijedloge iz različitih struka. To je bila naša želja.

Vidimo zapravo da postoje i pomaci u rastu broja rođene djece. Pomaci jesu vidljivi; vi ste optimistični kad je tema demografije u pitanju.

Zapravo, zaustavljeni su izrazito negativni trendovi. Dakle, rođeno je, recimo, u prva dva mjeseca 2026. godine oko 250 djece više nego u prva dva mjeseca 2025. Smanjena je nešto i smrtnost, a to je dokaz da se očito vraćaju iseljenici u Hrvatsku jer se onda smanjuje prosječna starost ukupne populacije i tako dalje. I na koncu, vrlo vjerojatno će se za 2025. godinu, kad dođu službeni podaci, potvrditi da imamo više povratnika od iseljenika. Dakle, to su projekcije našeg modela pokazale, ali čekamo tek službene podatke da se to potvrdi.

Zaboravimo sad političke i slične priče. Ovo je pitanje sigurnosti, ukupnog razvoja, uređenosti, a i budućnosti Hrvatske.