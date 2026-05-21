španjolci tvrde

FIFA razmatra veliko proširenje Svjetskog prvenstva koje bi moglo promijeniti nogomet

FIFA razmatra veliko proširenje Svjetskog prvenstva koje bi moglo promijeniti nogomet
Foto: Markus Ulmer/imago sportfotodienst/Profimedia

Neki gradovi, poput Malage, odustali su od kandidature, dok je status pojedinih stadiona i dalje neizvjestan.

21.5.2026.
18:37
Sportski.net
Markus Ulmer/imago sportfotodienst/Profimedia
Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi još nije ni počelo, a u FIFA-i se već ozbiljno razmatraju planovi koji bi mogli potpuno promijeniti budućnost turnira. Dok nogometni svijet odbrojava posljednje dane do početka prvog Mundijala s čak 48 reprezentacija, rasprave o još većem proširenju već su u punom jeku.

Prema pisanju španjolskog AS-a, prijedlog da se Svjetsko prvenstvo 2030. proširi na čak 66 reprezentacija dobiva sve veću podršku unutar nogometnih struktura. Ideja, koja je prvotno stigla iz CONMEBOL-a, u početku je djelovala radikalno, no danas se sve ozbiljnije razmatra kao mogući smjer razvoja najvećeg nogometnog natjecanja.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino i dio vodstva organizacije sve češće zagovaraju koncept širenja turnira, ističući globalnu dostupnost i inkluzivnost kao ključne ciljeve. Prema toj viziji, prošireni format otvorio bi vrata reprezentacijama koje dosad nikada nisu imale priliku nastupiti na svjetskoj sceni. U prilog tome ide i činjenica da će već 2026. godine debitirati nekoliko novih reprezentacija, što dodatno jača argumente za širenje.

Plan za 2030. godinu već je i sada iznimno kompleksan. Glavni domaćini trebali bi biti Španjolska, Portugal i Maroko, uz simbolične utakmice u Argentini, Urugvaju i Paragvaju, u čast 100. obljetnice prvog Svjetskog prvenstva. Međutim, potencijalno proširenje na 66 momčadi značajno bi opteretilo infrastrukturu i organizaciju, pa konačna odluka još nije donesena.

U Europi se već osjećaju prve promjene u planovima. Neki gradovi, poput Malage, odustali su od kandidature, dok je status pojedinih stadiona i dalje neizvjestan. FIFA zadržava potpunu kontrolu nad konačnim izborom domaćina i kapaciteta, koji će biti definiran tek nakon završetka Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Iako je do konačne odluke još dug put, trenutni Mundijal u SAD-u, Meksiku i Kanadi poslužit će kao svojevrsni test. Ako se format od 48 reprezentacija pokaže uspješnim, pritisak za daljnje širenje mogao bi postati gotovo nezaustavljiv, uz naglasak na globalnu zastupljenost i komercijalni potencijal.

Za sada, FIFA ostavlja sve opcije otvorenima. Ideja o 66 reprezentacija više se ne smatra ekstremnom, već realnom evolucijom nogometa, iako kritičari upozoravaju na mogući pad kvalitete natjecanja.

