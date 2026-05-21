F1 ludnica se nastavlja: Evo kompletnog raspored vikenda u Kanadi!

čeka nas kaos /

Formula 1 nakon kratke pauze seli u Kanadu, gdje nas ovog vikenda očekuje peta utrka aktualne sezone, Velika nagrada Kanade u Montrealu. Nakon tri tjedna bez akcije na stazi, borba za naslov ponovno se zahuktava, a sezona 2026. već je donijela niz uzbuđenja i neizvjesnosti.

Navijače očekuje dinamičan vikend u sprint formatu, koji donosi dvostruku dozu akcije i dodatnu borbu za bodove već od petka.

Raspored F1 vikenda u Kanadi:

Petak, 22. svibnja

18:30 – prvi slobodni trening

22:30 – sprint kvalifikacije

Subota, 23. svibnja

18:00 – sprint utrka

22:00 – kvalifikacije za glavnu utrku

Nedjelja, 24. svibnja

22:00 – utrka za Veliku nagradu Kanade

Sve kulminira nedjeljnom utrkom pod svjetlima Montreala, gdje će vozači tražiti važne bodove u borbi za poredak u prvenstvu.

Spektakl iz Kanade pratite uživo na RTL-u i platformi Voyo.