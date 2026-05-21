F1 ludnica se nastavlja: Evo kompletnog raspored vikenda u Kanadi!
Formula 1 nakon kratke pauze seli u Kanadu, gdje nas ovog vikenda očekuje peta utrka aktualne sezone, Velika nagrada Kanade u Montrealu. Nakon tri tjedna bez akcije na stazi, borba za naslov ponovno se zahuktava, a sezona 2026. već je donijela niz uzbuđenja i neizvjesnosti.
Navijače očekuje dinamičan vikend u sprint formatu, koji donosi dvostruku dozu akcije i dodatnu borbu za bodove već od petka.
Raspored F1 vikenda u Kanadi:
Petak, 22. svibnja
18:30 – prvi slobodni trening
22:30 – sprint kvalifikacije
Subota, 23. svibnja
18:00 – sprint utrka
22:00 – kvalifikacije za glavnu utrku
Nedjelja, 24. svibnja
22:00 – utrka za Veliku nagradu Kanade
Sve kulminira nedjeljnom utrkom pod svjetlima Montreala, gdje će vozači tražiti važne bodove u borbi za poredak u prvenstvu.
Spektakl iz Kanade pratite uživo na RTL-u i platformi Voyo.