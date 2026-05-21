Skandal u Haasu? Ocon bijesan: 'To je potpuna glupost!' - priče o sukobu s šefom šokirale F1

Esteban Ocon je odlučno odbacio glasine koje su ga povezivale s navodnim ranijim odlaskom iz Haas F1 tima, nazvavši cijelu priču “potpunom glupošću”, te je ujedno umanjio tvrdnje o navodnom sukobu s šefom momčadi Ayaaom Komatsuom.

Nakon Velike nagrade Miamija, na društvenim mrežama i pojedinim neslužbenim medijima pojavile su se tvrdnje da su Ocon i Komatsu u sukobu te da bi francuski vozač mogao biti zamijenjen u ekipi. Međutim, Ocon je uoči utrke u Kanadi jasno poručio da su te informacije u potpunosti izmišljene i bez ikakvog temelja.

Istaknuo je i kako s Komatsuom ima dugogodišnji profesionalni i osobni odnos, koji datira još iz 2014. godine kada je Ocon bio razvojni vozač u Lotusovom programu.

“Iskreno, to je potpuna glupost. Nevjerojatno je što se sve piše. Čak sam i vidio da su ga nazvali ‘Ryo Komatsu’, što je smiješno. Pričalo se i o nekakvom velikom sukobu u Miamiju, što je apsolutna izmišljotina”, rekao je Ocon.

Dodao je kako su tvrdnje o svađi u potpunosti netočne te naglasio da je potpuno posvećen timu i sezoni koja je pred njim.

“Došao sam u ovaj tim upravo zato što dugo poznajem Ayaa i imam odličan odnos s njim. Sve što se piše jednostavno nije istina. Fokusiran sam na svoj posao i potpuno sam posvećen timu. Imam ugovor i tu sam cijelu sezonu”, poručio je.

Ocon je također komentirao kako ga je cijela situacija osobno pogodila, kao i njegovu obitelj te sponzore, koji su se zbog širenja glasina našli u neugodnoj situaciji.

“Teško je kada se ovakve stvari toliko prošire. To na neki način postaje i oblik pritiska, gotovo kao da se radi o vrsti maltretiranja”, dodao je.

Unatoč lošijem početku sezone 2026., Ocon naglašava kako u timu vlada dobra atmosfera te da rezultati ne odražavaju stvarni napredak koji je napravljen.

“Osjećam se dobro u timu. Radimo dobar posao u posljednjim utrkama, iako nas je na početku sezona malo kaznila sigurnosnim automobilima i sličnim situacijama. No, baza i tempo su tu”, rekao je.