Evo kad i gdje gledati Veliku nagradu Kanade

Nakon tri tjedna pauze, Svjetsko prvenstvo Formule 1 nastavlja se petom utrkom sezone, Velikom nagradom Kanade u Montrealu. Sezona 2026. već je donijela pregršt uzbuđenja, a bitka za naslov zaoštrava. Navijače očekuje uzbudljiv sprint format na jednoj od najizazovnijih staza u kalendaru, a najveća vijest za hrvatske ljubitelje je da se oktanski cirkus ponovno može pratiti na nacionalnoj televiziji.

Gdje gledati prijenos u Hrvatskoj?

Povratak Formule 1 na besplatne kanale vijest je koju su mnogi domaći fanovi dugo iščekivali, čime se nastavlja tradicija praćenja ovog sporta pred malim ekranima. Prava za prijenos na području Hrvatske osigurala je medijska kuća CME, što znači da će se akcija sa staze Gilles Villeneuve moći pratiti na kanalima RTL-a. Kao i dosad, nedjeljna glavna utrka prenosit će se uživo na glavnom kanalu RTL-a, uz nezaobilaznu, detaljnu stručnu analizu u studijskoj emisiji ‘Formula na RTL-u’ koju će voditi Filip Brkić s provjerenim komentatorskim dvojcem, Ivanom Blažičkom i Nevenom Novakom. Svi treninzi i napete kvalifikacije bit će dostupni na kanalu RTL2. Za one koji ne žele propustiti ni sekundu akcije sve sesije bez bit će dostupne i putem streaming platforme Voyo, koja nudi pokrivenost cijelog trkaćeg vikenda. Time je osiguran potpuni pristup najbržem sportu na svijetu za široku publiku.

Izazovi legendarne staze i sprint formata

Velika nagrada Kanade vozi se na stazi Circuit Gilles Villeneuve, smještenoj na umjetnom otoku Notre Dame usred rijeke St. Lawrence. Staza je poznata po dugim ravnim dijelovima i oštrim šikanama, što ju čini velikim testom za kočnice i vještinu vozača. Zbog blizine betonskih zidova nema mjesta za pogreške, a najpoznatiji je svakako izlaz iz posljednje šikane, koji nosi nadimak "Zid prvaka". To ime dobio je 1999. godine kada su na istom mjestu, tijekom jednog vikenda, svoje bolide razbili svjetski prvaci Damon Hill, Michael Schumacher i Jacques Villeneuve. Dodatnu dimenziju uzbuđenja donosi sprint format. To znači da nas već u subotu čeka kraća utrka koja donosi bodove, dok se glavne kvalifikacije za nedjeljnu Veliku nagradu voze istoga dana.

Kompletna satnica VN Kanade

Zbog vremenske razlike od šest sati, akcija iz Montreala u Hrvatskoj će se odvijati u večernjim terminima. Kako ne biste ništa propustili, donosimo kompletan raspored događanja po našem vremenu.

Petak, 22. svibnja

18:30: Prvi slobodni trening

22:30: Sprint kvalifikacije

Subota, 23. svibnja

18:00: Sprint utrka

22:00: Kvalifikacije za glavnu utrku

Nedjelja, 24. svibnja

22:00: Utrka za Veliku nagradu Kanade

Pripremite se za spektakl i budite uz RTL i Voyo.