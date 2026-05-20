Kiša i kaos ispisali su najluđe F1 priče u Montrealu

Uoči utrke za Veliku nagradu Kanade, koja će se voziti ovog vikenda, od 22. do 24. svibnja, prisjećamo se zašto je staza Gilles Villeneuve u Montrealu jedna od onih koja uvijek jamči spektakl. Smještena na umjetnom otoku Notre Dame usred rijeke St. Lawrence, Velika nagrada Kanade postala je sinonim za nepredvidljivost, gdje promjenjivo vrijeme i blizina zidova često igraju glavnu ulogu. Utrke ovdje nisu samo test brzine, već i strategije, strpljenja i čiste vozačke vještine. Izdanje iz 2024. godine poslužilo je kao savršen podsjetnik na to, pruživši triler koji je do posljednjeg kruga držao gledatelje na rubu sjedala.

Triler u 2024: Verstappen slavio u kaosu, Russellu ostao gorak okus

Kišni oblaci koji su se nadvili nad Montrealom tijekom cijelog vikenda 2024. godine obećavali su dramu, a utrka za Veliku nagradu Kanade 2024. to je i isporučila. George Russell iz Mercedesa osigurao je pole position u subotu, postavivši identično vrijeme kao i Max Verstappen, no startao je prvi jer je svoj krug odvozio ranije. Bio je to nagovještaj povratka Mercedesa u vrh.

Foto: XPB Images, XPB Images Ltd/Alamy/Profimedia

Utrka je započela na mokroj stazi s intermedijima za većinu vozača, no Haas je riskirao s gumama za jaku kišu, što se isprva isplatilo Kevinu Magnussenu koji je proletio kroz poredak. Russell je zadržao vodstvo na startu, no kako se staza sušila i ponovno vlažila, poredak se neprestano mijenjao. Lando Norris u McLarenu djelovao je kao najbrži vozač, preuzevši vodstvo od Russella prije nego što je izlazak sigurnosnog automobila zbog nesreće Logana Sargeanta uništio njegovu prednost i vratio Maxa Verstappena na vrh.

Veliku nagradu Kanade od 22. do 24. svibnja gledajte na kanalima RTL-a i Voyo.



Drugu polovicu utrke obilježile su borbe, strateške pogreške i još jedan sigurnosni automobil nakon sudara Carlosa Sainza i Alexa Albona. Verstappen je majstorski kontrolirao situaciju i odjurio do svoje šezdesete pobjede u karijeri. Iza njega, Norris se uspio vratiti na drugo mjesto, dok je Russell, nakon nekoliko pogrešaka koje su ga koštale borbe za pobjedu, završio treći. Bio je to prvi Mercedesov podij u sezoni, no Russell je nakon utrke bio samokritičan.

"Sjajno je biti razočaran trećim mjestom. Napravio sam previše pogrešaka koje su nas koštale šanse za pobjedu", izjavio je Max, potvrđujući da je Mercedes imao tempo za najvišu stepenicu postolja.

Vikend je za Ferrari bio katastrofalan, s dvostrukim odustajanjem nakon trijumfa u Monaku.

Podsjetnik na legendu iz 2011.

Iako je utrka iz 2024. bila klasik, teško je nadmašiti ludilo iz 2011. godine. Ta utrka ostaje najduža u povijesti Formule 1, trajući preko četiri sata zbog dvosatnog prekida izazvanog biblijskim potopom. U uvjetima koji su bili na rubu vozljivosti, Jenson Button je izveo pravo čudo. Nakon šest zaustavljanja u boksu, sudara s timskim kolegom i kazne, u jednom trenutku bio je na posljednjem mjestu. Ipak, u nevjerojatnom povratku, u posljednjem je krugu prestigao Sebastiana Vettela, koji je napravio pogrešku pod pritiskom, i odnio jednu od najslavnijih pobjeda u povijesti sporta.

Foto: ROGERIO BARBOSA/AFP/Profimedia

Bilo da se radi o Verstappenovoj smirenosti u kaosu ili Buttonovom nevjerojatnom povratku, Montreal uvijek isporuči priču. Kombinacija zahtjevne staze, zloglasnog "Zida prvaka" i neuhvatljivog vremena čini VN Kanade jedinstvenim izazovom koji iz vozača izvlači ono najbolje i najgore, a gledateljima jamči nezaboravne trenutke.

Veliku nagradu Kanade od 22. do 24. svibnja gledajte na kanalima RTL-a i Voyo.