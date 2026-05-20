Spektakl na umjetnom otoku: Ovdje su se vozile neke od najdramatičnijih i najemotivnijih utrka u povijesti

U srcu rijeke St. Lawrence, na umjetnom otoku Île Notre-Dame, smjestila se jedna od najomiljenijih staza u kalendaru Formule 1 i domaćin Velike nagrade Kanade. Circuit Gilles Villeneuve nije samo test za bolide i vozače, već i pozornica na kojoj su se odigrale neke od najdramatičnijih i najemotivnijih utrka u povijesti ovog sporta.

Od svjetske izložbe do trkaće legende

Otok Notre-Dame nije stvoren za oktanski spektakl. Njegova prvotna namjena bila je ugošćivanje futurističke Svjetske izložbe Expo '67, a kasnije i veslačkih natjecanja na Olimpijskim igrama 1976. godine. No, kada je staza Mosport Park proglašena preopasnom za moderne F1 bolide, Kanada je trebala novi dom za svoju Veliku nagradu. U rekordnom roku, servisne ceste otoka preuređene su u trkaću stazu dugu 4.361 km, dovršenu taman na vrijeme za pretposljednju utrku sezone 1978. Taj je događaj odmah ušao u anale. Na opće oduševljenje domaće publike, u prvoj utrci pobjedu je odnio upravo kanadski heroj Gilles Villeneuve u Ferrariju, što je bila njegova prva pobjeda u karijeri, i to pred svojim narodom. Samo četiri godine kasnije, nakon njegove tragične pogibije na stazi Zolder, staza je u njegovu čast preimenovana i nosi njegovo ime do danas.

Zid prvaka i izazov za kočnice

Staza u Montrealu tehnički je "polu-ulična staza", jedinstvena kombinacija dugih, brzih pravaca gdje bolidi dostižu maksimalne brzine i oštrih, sporih šikana koje brutalno opterećuju kočnice i mjenjače, zahtijevajući od vozača kiruršku preciznost. S malo zona izlijetanja, svaka pogreška skupo se plaća, a betonske ograde su opasno blizu. Nijedan dio staze to ne ilustrira bolje od posljednje šikane koja vodi na startno-ciljnu ravninu. Ograda na izlazu iz te šikane stekla je zloglasni nadimak "Zid prvaka" nakon Velike nagrade 1999. godine. Tijekom te jedne, nevjerojatne utrke, u istu su ogradu udarila čak tri svjetska prvaka: Damon Hill, Michael Schumacher i Kanađanin Jacques Villeneuve, sin čovjeka po kojem staza nosi ime. Ta utrka zacementirala je reputaciju staze kao mjesta gdje se i najmanja nepažnja kažnjava, bez obzira na reputaciju vozača.

Drame, tragedije i povijesni trenuci

Osim slave, staza je svjedočila i tragediji. Godine 1982. na startu je poginuo Riccardo Paletti. Ipak, Montreal je puno češće bio pozornica za filmske priče. Jean Alesi je 1995. ovdje ostvario svoju jedinu pobjedu u F1 karijeri na svoj 31. rođendan, vozeći Ferrari s Villeneuveovim brojem 27. Utrka iz 2011. postala je najduža u povijesti, trajući preko četiri sata zbog kiše. U njoj je Jenson Button pobijedio nakon što je bio šest puta u boksu i prestigao Sebastiana Vettela u posljednjem krugu.

Upravo ta mješavina izazova, bogate povijesti i potpune nepredvidivosti čini Circuit Gilles Villeneuve istinskim draguljem u kruni Formule 1. Svake godine, vozači i navijači s nestrpljenjem iščekuju povratak na umjetni otok, svjesni da ih čeka spektakl u kojem se legende stvaraju i uništavaju u jednom trenu.