Svi žele biti kao Ferrari: Rješenje koje stiže na sve više bolida

Nakon što su iz Ferrarija još za vrijeme zimskih testiranja predstavili neobično aerodinamičko rješenje koje je kasnije dodatno razvijano u sezoni, u posljednje vrijeme sve više ekipa ide tim putem.

Vrlo brzo svoju verziju sistema predstavio je i Red Bull Racing, a rezultati su bili vidljivi već u Miamiju. Sada je pak jasno kako na istom rade i u McLarenu.

"Proučavali smo to rješenje. Sve ekipe gledaju što drugi rade. To je pametna ideja i mislimo da može biti korisna", rekao je za Sky F1 prvi čovjek ekipe, Zak Brown koji vjeruje da će naredni period donijeti još izjednačeniju borbu među vodećim ekipama.

"Red Bull je napravio veliki korak naprijed, tu su Ferrari i Mercedes, tako da sada imate četiri vrlo jake ekipe. Mislim da ćemo uskoro gledati jako tijesnu borbu."

U raspravama oko razvoja sličnog sistema ekipe su najviše raspravljale o mogućem "efektu jedra" tijekom otvaranja i zatvaranja krila, kao i nešto sporijoj reakciji u odnosu na klasični DRS sistem. No, Ferrari i Red Bull očito su pronašli način kako optimizirati cijeli koncept, zbog čega sada i ostale ekipe ozbiljno razmatraju sličan potez.