FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OZBILJAN POTHVAT /

Šime Elez spreman za novu avanturu: 'Ide nas tek nekolicina hrabrih'

Šime Elez spreman za novu avanturu: 'Ide nas tek nekolicina hrabrih'
×
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Šime Elez ovog puta kreće u humanitarnu moto-avanturu dugu čak 1.000 kilometara – i to u samo jednom danu

18.5.2026.
22:29
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Šime Elez, Splićanin kojeg smo upoznali u prošloj sezoni showa "Gospodin Savršeni" na društvenim je mrežama otkrio kako se sprema u veliku jednodnevnu avanturu.

27-godišnji Šime veliki je ljubitelj motora pa je tako prošlog kolovoza sudjelovao na 14. izdanju Balkan Rallyja vozeći se kroz razne krajeve Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Dolaskom ljepšeg vremena, pred Šimom je i nova avantura.

Šime Elez spreman za novu avanturu: 'Ide nas tek nekolicina hrabrih'
Foto: Šime Elez/Instagram/Screenshot

Kako je otkrio na Instagramu, priključio se humanitarnoj akciji "Bradata vožnaj extreme" s ciljem prikupljanja 120.000 eura donacija za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu za onkološke pacijente. 

Priključivanjem akciji, Šime ovog utorka planira odvoziti čak 1.000 kilometara u jednom danu, a cijelo putovanje prikazivat će i na svojem Instagram profilu.

"Pogodite tko sutra s Rakelom vozi 1.000 kilometara u jednom danu. Ide nas tek nekolicina hrabrih (ludih) pa ako nas kojim slučajem vidite na cesti, slobofno mahnite, mi ćemo se svakako javljati tijekom puta. Prvi update već sutra ujutro", napisao je 27-godišnji Splićanin pozirajući uz motor koji će voziti.

Gospodin SavršeniŠime Elez
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike