Šime Elez spreman za novu avanturu: 'Ide nas tek nekolicina hrabrih'

Šime Elez, Splićanin kojeg smo upoznali u prošloj sezoni showa "Gospodin Savršeni" na društvenim je mrežama otkrio kako se sprema u veliku jednodnevnu avanturu.

27-godišnji Šime veliki je ljubitelj motora pa je tako prošlog kolovoza sudjelovao na 14. izdanju Balkan Rallyja vozeći se kroz razne krajeve Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Dolaskom ljepšeg vremena, pred Šimom je i nova avantura.

Foto: Šime Elez/Instagram/Screenshot

Kako je otkrio na Instagramu, priključio se humanitarnoj akciji "Bradata vožnaj extreme" s ciljem prikupljanja 120.000 eura donacija za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu za onkološke pacijente.

Priključivanjem akciji, Šime ovog utorka planira odvoziti čak 1.000 kilometara u jednom danu, a cijelo putovanje prikazivat će i na svojem Instagram profilu.

"Pogodite tko sutra s Rakelom vozi 1.000 kilometara u jednom danu. Ide nas tek nekolicina hrabrih (ludih) pa ako nas kojim slučajem vidite na cesti, slobofno mahnite, mi ćemo se svakako javljati tijekom puta. Prvi update već sutra ujutro", napisao je 27-godišnji Splićanin pozirajući uz motor koji će voziti.