FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OPUŠTEN RAZGOVOR /

Šime Elez se prisjetio: 'Bio sam nestašan, izvodio sam razne gluposti, voljeli smo se družiti'

Šime Elez se prisjetio: 'Bio sam nestašan, izvodio sam razne gluposti, voljeli smo se družiti'
×
Foto: Press

Prošlogodišnji Gospodin Savršeni u opuštenom razgovoru prisjetio se svog djetinjstva

15.5.2026.
11:49
Hot.hr
Press
VOYO logo
VOYO logo

Popularni Splićanin, Šime Elez, javnosti poznat kao prošlogodišnji Gospodin Savršeni, gostovao je u emisiji "Velika pitanja malih ljudi" na bravo kids radiju, gdje ga je ugostila najmlađa voditeljica u Hrvatskoj - Maša Gavranić. U opuštenom i zabavnom razgovoru otkrio je detalje o odrastanju, obitelji, ali i strahovima.

Prisjećajući se djetinjstva, priznao je kako je bio prilično nestašan. "Bio sam nestašan, izvodili smo razne ludosti. Voljeli smo se družiti, kasnili smo kući i nikad nitko nije znao gdje smo", rekao je kroz smijeh.

Šime Elez se prisjetio: 'Bio sam nestašan, izvodio sam razne gluposti, voljeli smo se družiti'
Foto: Press

 

"Kad sam imao devet godina, imao sam samo starijeg brata. S 12 godina dobio sam prvu sestru, a s 15 drugu. Brat i ja smo se, naravno, znali malo potući. Nikad prejako, ali bilo je svađa i prepiranja oko toga tko će, na primjer, uzeti više slatkiša", ispričao je.

Na Mašino pitanje je li mu draži rodni Split ili Zagreb, kaže: "Split mi je i dalje draži. Tamo sam rođen, tamo sam odrastao i išao u školu. Split je moj dom."

Šime Elez se prisjetio: 'Bio sam nestašan, izvodio sam razne gluposti, voljeli smo se družiti'
Foto: Press

U razgovoru s Mašom otkrio je i priču o svom imenu: "Tata mi je dao ime po pradjedu. Ime mi je oduvijek bilo okej jer nisam znao puno djece koja su se zvala Šime."

Iako ga publika danas poznaje kao jedno od najeksponiranijih novih televizijskih lica, priznao je da izlazak pred kamere nije bio mala stvar.

"Najhrabrije što sam napravio bilo je to što sam odlučio ući u javni svijet, stati pred kamere i pojaviti se na televiziji", govori.

Šime Elez se prisjetio: 'Bio sam nestašan, izvodio sam razne gluposti, voljeli smo se družiti'
Foto: Press

A kako najradije provodi slobodno vrijeme? "Volim se baviti sportom. Obožavam staviti slušalice i ići na trčanje", rekao je, a priznao je i čega se boji: "Bojim se pauka, a mislim da bih se prepao i zmije."

Kako bi se opisao u tri riječi? "Zabavan, otvoren... a treću riječ bih, Mašo, prepustio tebi", rekao je, a malena voditeljica mu je rekla: "Uh, to je teško... Reći ću aktivan."

 

Šime ElezGospodin Savršeni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike