Šime Elez se prisjetio: 'Bio sam nestašan, izvodio sam razne gluposti, voljeli smo se družiti'

Popularni Splićanin, Šime Elez, javnosti poznat kao prošlogodišnji Gospodin Savršeni, gostovao je u emisiji "Velika pitanja malih ljudi" na bravo kids radiju, gdje ga je ugostila najmlađa voditeljica u Hrvatskoj - Maša Gavranić. U opuštenom i zabavnom razgovoru otkrio je detalje o odrastanju, obitelji, ali i strahovima.

Prisjećajući se djetinjstva, priznao je kako je bio prilično nestašan. "Bio sam nestašan, izvodili smo razne ludosti. Voljeli smo se družiti, kasnili smo kući i nikad nitko nije znao gdje smo", rekao je kroz smijeh.

"Kad sam imao devet godina, imao sam samo starijeg brata. S 12 godina dobio sam prvu sestru, a s 15 drugu. Brat i ja smo se, naravno, znali malo potući. Nikad prejako, ali bilo je svađa i prepiranja oko toga tko će, na primjer, uzeti više slatkiša", ispričao je.

Na Mašino pitanje je li mu draži rodni Split ili Zagreb, kaže: "Split mi je i dalje draži. Tamo sam rođen, tamo sam odrastao i išao u školu. Split je moj dom."

U razgovoru s Mašom otkrio je i priču o svom imenu: "Tata mi je dao ime po pradjedu. Ime mi je oduvijek bilo okej jer nisam znao puno djece koja su se zvala Šime."

Iako ga publika danas poznaje kao jedno od najeksponiranijih novih televizijskih lica, priznao je da izlazak pred kamere nije bio mala stvar.

"Najhrabrije što sam napravio bilo je to što sam odlučio ući u javni svijet, stati pred kamere i pojaviti se na televiziji", govori.

A kako najradije provodi slobodno vrijeme? "Volim se baviti sportom. Obožavam staviti slušalice i ići na trčanje", rekao je, a priznao je i čega se boji: "Bojim se pauka, a mislim da bih se prepao i zmije."

Kako bi se opisao u tri riječi? "Zabavan, otvoren... a treću riječ bih, Mašo, prepustio tebi", rekao je, a malena voditeljica mu je rekla: "Uh, to je teško... Reći ću aktivan."