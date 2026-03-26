Maja Šuput i Šime Elez ne staju s putovanjima, a ovaj put su odabrali romantičnu destinaciju

Svestrana Maja Šuput i Šime Elez, prošlogodišnji Gospodin Savršeni, iznenadili su svoje pratitelje objavom iz srca Toskane! Svojim su pratiteljima na Instagramu otkrili da uživaju u Sieni, a objavom pokazali da je svaki trenutak ispunjen hedonizmom.

Za svoje talijansko putovanje odabrali su savršen trenutak jer se njihov dolazak u Sienu poklopio s proslavom sienske Nove godine, povijesne manifestacije koja se tradicionalno obilježava 25. ožujka.

Na fotografijama Šuput pozira u elegantnoj, ali ležernoj kombinaciji - smeđoj kožnoj jakni i popularnoj šilterici brenda Celine. Međutim, posebno su zanimljive one fotografije koje slave zaljubljenost i opuštenost ovog popularnog para: bilo da poziraju na romantičnoj fotografiji u stilu "vodi" kroz uske kamene uličice ili uživaju u čaši vina na terasi.

Osim istraživanja povijesnih ljepota, putovanje je, čini se, posvećeno i vrhunskim gastronomskim iskustvima.

Na fotografijama tako možemo vidjeti čitav spektar slasnih jela, uključujući tatarski biftek i špagete s vongolama. Nije izostala ni fotografija prestižnog crnog vina, Villa Donoratico iz 2022. godine, poznatog "Super Tuscana" iz regije Bolgheri, što potvrđuje da par uživa u najboljem što Toskana nudi.

Podsjetimo, Šuput i Elez ovog su siječnja plijenili pozornost fotografijama iz Indonezije, točnije s Balija. Tamo su uživali u raznim aktivnostima poput jahanja konja na plaži, vožnje quadovima i slično.

