Je li ovo scena iz filmova ili? O posljednjoj fotografiji Maje Šuput i Šime Eleza bruji internet

Pjevačica Maja Šuput (46), početak 2026. godine provodi na egzotičnoj destinaciji. Nakon dinamične godine na poslovnom i privatnom planu, Maja je sa sinom Bloomom i Šimom Elezom (27) i društvom otputovala u Indoneziju, točnije na Bali. Već danima oduševljava svoje pratitelje fotografijama koje odišu romantikom i luksuzom, a posljednja u nizu objava posebno je privukla pažnju, prikazujući Šimu i Maju u scenama dostojnim kakve latinoameričke telenovele.

Na seriji fotografija i kratkom videu, Maja i Šime uživaju u jahanju konja na jednoj od prepoznatljivih balijskih plaža s tamnim, vulkanskim pijeskom. Oboje izgledaju sretno, a na jednoj od fotografija drže se za ruke dok jašu uz obalu oceana. Pjevačica, poznata po svom besprijekornom modnom stilu, za ovu je prigodu odabrala elegantni komplet u bež boji koji se sastojao od kratkog topa i hlača širokih nogavica. Cijeli prizor zaokružila je duhovitim opisom: "Televisa presenta.. IIIIHAAAA".

Ovaj egzotični odmor dolazi nakon turbulentne 2025. godine, tijekom koje se Maja nakon šest godina braka razvela od Nenada Tatarinova. Iako su se razišli, bivši supružnici ostali su u prijateljskim odnosima i nastavljaju zajedno se brinuti za sina Blooma. Ubrzo nakon razvoda, pjevačica se sve češće pojavljuje u društvu "Gospodina Savršenog'' iz prethodne sezone.

