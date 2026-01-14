FREEMAIL
Je li ovo scena iz filmova ili? O posljednjoj fotografiji Maje Šuput i Šime Eleza bruji internet

Je li ovo scena iz filmova ili? O posljednjoj fotografiji Maje Šuput i Šime Eleza bruji internet
Foto: Sime Zelic/pixsell

Na seriji fotografija i kratkom videu, Maja i Šime uživaju u jahanju konja na jednoj od prepoznatljivih balijskih plaža s tamnim, vulkanskim pijeskom

14.1.2026.
14:56
Hot.hr
Sime Zelic/pixsell
Pjevačica Maja Šuput (46), početak 2026. godine provodi na egzotičnoj destinaciji. Nakon dinamične godine na poslovnom i privatnom planu, Maja je sa sinom Bloomom i Šimom Elezom (27) i društvom otputovala u Indoneziju, točnije na Bali. Već danima oduševljava svoje pratitelje fotografijama koje odišu romantikom i luksuzom, a posljednja u nizu objava posebno je privukla pažnju, prikazujući Šimu i Maju u scenama dostojnim kakve latinoameričke telenovele.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by majasuput (@majasuput)

Na seriji fotografija i kratkom videu, Maja i Šime uživaju u jahanju konja na jednoj od prepoznatljivih balijskih plaža s tamnim, vulkanskim pijeskom. Oboje izgledaju sretno, a na jednoj od fotografija drže se za ruke dok jašu uz obalu oceana. Pjevačica, poznata po svom besprijekornom modnom stilu, za ovu je prigodu odabrala elegantni komplet u bež boji koji se sastojao od kratkog topa i hlača širokih nogavica. Cijeli prizor zaokružila je duhovitim opisom: "Televisa presenta.. IIIIHAAAA". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by majasuput (@majasuput)

Ovaj egzotični odmor dolazi nakon turbulentne 2025. godine, tijekom koje se Maja nakon šest godina braka razvela od Nenada Tatarinova. Iako su se razišli, bivši supružnici ostali su u prijateljskim odnosima i nastavljaju zajedno se brinuti za sina Blooma. Ubrzo nakon razvoda, pjevačica se sve češće pojavljuje u društvu "Gospodina Savršenog'' iz prethodne sezone. 

Maja šuputTajlandŠime Elez
