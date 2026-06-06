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BIH PROPUSTILA POBJEDU /

Panama poslala poruku Hrvatskoj? Evo što je pokazala u posljednjoj provjeri

Panama poslala poruku Hrvatskoj? Evo što je pokazala u posljednjoj provjeri
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hrvatska će s Panamom igrati u Torontu, 24. lipnja

6.6.2026.
23:27
Hina
Armin Durgut/PIXSELL
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Nogometaši Paname, protivnik Hrvatske u skupini Svjetskog prvenstva, odigrali su 1-1 s Bosnom i Hercegovinom u zadnjoj pripremnoj utakmici u St Louisu.

BiH je bila bolja u prvom dijelu te povela pogotkom Nikole Katića u 23. minuti, ali je panamski branič Jiovany Ramos izjednačio u sudačkoj nadoknadi.

U nastavku su obje ekipe imale prilike za pobjedu, no ostalo je 1-1.

Tribine stadiona Citypark u St Louisu gotovo je u potpunosti ispunila tamošnja inače vrlo brojna bošnjačka zajednica. 

Hrvatska će s Panamom igrati u Torontu, 24. lipnja.  Panamci su u pripremnim utakmicama izgubili (1-2) i remizirali (1-1) s Južnom Afrikom, izgubili od Meksika (0-1) i Brazila (2-6), remizirali s Bolivijom i BiH (1-1), te pobijedili Dominikansku Republiku (4-2). 

Svjetsko Prvenstvo 2026.Bosna I HercegovinaPanama
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