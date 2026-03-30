Novi Šime? Elez oduševio modernom frizurom

Nakon romantičnog bijega u Italiju, točnije Toskanu, s pjevačicom Majom Šuput (46), Šime Elez (27) privukao je pažnju, ovaj put zbog promjene izgleda. Prošlogodišnji ‘Gospodin Savršeni’ odlučio je osvježiti svoj imidž te je na društvenim mrežama pokazao novu frizuru. Iako promjena na prvi pogled nije drastična, razlika je itekako primjetna, osobito za pratitelje koji su ga navikli viđati s njegovom prepoznatljivom dužom kosom i bradom.

Foto: @simeelez Instagram

Poznato je da Šime voli eksperimentirati s izgledom, a ova promjena samo je još jedna u nizu njegovih stilskih transformacija. Prije promjene frizure, odlučio je poraditi i na svom osmijehu. Bivši ‘Gospodin Savršeni’ posjetio je dentalnu kliniku u Splitu, gdje je započeo estetski zahvat na zubima, a prve rezultate ubrzo je podijelio na društvenim mrežama.

Početak ljubavne priče

Podsjetimo, Šime Elez javnosti je postao poznat sudjelovanjem u showu Gospodin Savršeni, no i nakon završetka emisije ne prestaje puniti medijske stupce, ponajviše zbog svoje veze s Maja Šuput. Par se upoznao u ljeto 2025. na snimanju spota za pjesmu “Nisam ja za male stvari”, gdje je među njima odmah zaiskrilo.

