Matea iz 'Gospodina Savršenog' zapalila mreže: U kratkoj crvenoj haljini raspametila pratitelje

Matea Novačić, magistra kineziologije koju je javnost upoznala kao natjecateljicu u popularnom RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni", ponovno je privukla pažnju, ovoga puta elegantnom objavom na svom Instagram profilu. Iako se nakon sudjelovanja u showu nije previše oglašavala u medijima, njezini pratitelji i dalje s velikim zanimanjem prate njezine modne odabire i trenutke iz svakodnevice.

Njezina posljednja objava prikazuje je u glamuroznom večernjem izlasku, a u središtu pozornosti je upečatljiva crvena haljina koja je izazvala lavinu pozitivnih komentara.

Elegancija u skladu s trendovima

Na seriji od tri fotografije, Matea pozira na otvorenom u noćnom ambijentu, odjevena u kratku, lepršavu crvenu haljinu V-izreza. Odjevnu kombinaciju upotpunila je svijetlim sandalama s visokom potpeticom i elegantnim sivim šalom od umjetnog krzna, stvarajući dojam sofisticiranosti.

Mateini pratitelji nisu ostali ravnodušni na njezino vatreno izdanje. Ubrzo nakon objave, ispod fotografija su se zaredali brojni komplimenti koji slave njezinu ljepotu i stil. "Ova cura je nevjerovatna", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi kratko poručio: "E ovo je ljepota".

Među komentarima su se našle i pohvale poput "Top model" i "Zgodna si", potvrđujući da Matea i dalje plijeni pažnju svojim izgledom.