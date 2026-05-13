Helena iz 'Gospodina Savršenog' živi na visokoj nozi: Prvo Pariz, onda egzotična destinacija

Helena iz "Gospodina Savršenog" posljednjih dana uživa u putovanjima i luksuznim destinacijama. Nakon što je 29. rođendan proslavila u romantičnom Paris, atraktivna plavuša otputovala je u Bangkok.

Na društvenim mrežama podijelila je djelić atmosfere iz Tajlanda, a pratiteljima su za oko posebno zapeli prizori uz rijeku, neboderi i tropski ugođaj kojim se pohvalila. Helena je otkrila i da ju je u Bangkoku dočekalo čak 32 stupnja, što je potpuna suprotnost proljetnom vremenu u kojem je uživala u Parizu.

Romantičan rođendan

Podsjetimo, rođendan je obilježila u francuskoj prijestolnici gdje je objavljivala elegantne fotografije i glamurozne trenutke iz luksuznog hotela. Mnogi su tada komentirali kako živi poput svjetske influencerice, a čini se da je nakon Pariza odlučila nastaviti svoju avanturu na drugom kraju svijeta.

Ovoga puta pratitelje su posebno oduševili egzotični prizori Bangkoka koje je dijelila putem Instagram Storyja.

Odabrao drugu u finalu

Helena je publici ostala poznata kao jedna od finalistkinja posljednje sezone showa Gospodin Savršeni, gdje se u finalu borila za Karlovo srce, no on je na kraju odabrao Kaju.

Nakon završetka emisije Helena je za RTL.hr iskreno priznala da joj iskustvo u showu nije bilo jednostavno, ali i da je iz svega izašla snažnija i sigurnija u sebe. Otkrila je i da nakon showa nije ostala u kontaktu s Karlom.

Prema njezinim posljednjim objavama, Helena danas puni baterije putujući, istražujući nova mjesta i uživajući u životu daleko od televizijskih kamera.

