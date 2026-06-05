Umro legendarni brazilski nogometaš, bolovao je od neizlječive bolesti

Umro je legendarni brazilski nogometaš Leivinha (76) nakon borbe s Alzhemerovom bolesti.

Leivinha, punim imenom João Leiva Campos Filho, ostavio je dubok trag u brazilskom i svjetskom nogometu.

Zlatne godine u Palmeirasu

Karijeru je započeo u Portuguesi, no vrhunac u domovini doživio je u dresu Palmeirasa. U eri poznatoj kao "Druga akademija", Leivinha je bio ključni igrač, vodeći klub do dvije uzastopne titule prvaka Brazila 1972. i 1973. te dva naslova prvaka savezne države São Paulo. U tom je razdoblju smatran jednim od nasljednika Peléa, a navijači su ga opisivali kao "virtuoza nogama i glavom". U 267 nastupa za Palmeiras postigao je 108 golova, čime se upisao među najveće legende kluba. Za reprezentaciju Brazila postigao je povijesni, tisućiti pogodak.

LUTO!🖤

​"Craque com os pés e a cabeça". Assim será lembrado Leivinha, autor de 108 gols pelo Palmeiras e dono de um talento inesquecível. Meus sentimentos a todos os fãs e familiares. 🥀🖤💚#levinha #palmeiras #luto pic.twitter.com/nHFh8FNk8d — Pauta Club (@PautaClube) June 4, 2026

Neizbrisiv trag u Madridu

Godine 1975. s kolegom Luísom Pereirom prelazi u Atlético Madrid, gdje je njegov utjecaj bio trenutan. U prvoj sezoni postiže 18 prvenstvenih golova te s klubom osvaja Kup kralja 1976. i naslov prvaka Španjolske 1977. godine. Iako su mu kasniji dio karijere u Madridu obilježile ozljede koljena, u četiri godine je odigrao 93 utakmice i zabio 43 gola, čime je ostavio dubok trag u povijesti kluba.

João Leiva Campos Filho conocido como Levinha jugador del Atletico de Madrid 1975-1979 nos ha dejado hoy a los 76 años. D.E.P.



• 1 Liga

• 1 Copa del Rey pic.twitter.com/srNRNTqzDQ — corazonrojiblanco (@corazonroj1903) June 4, 2026

Reprezentacija i jedinstven stil

Za brazilsku reprezentaciju upisao je 21 nastup i postigao sedam golova. Bio je dio momčadi na Svjetskom prvenstvu 1974. u Njemačkoj, gdje je nastupio u tri utakmice grupne faze prije nego što ga je ozljeda gležnja udaljila s terena. Njegov stil igre bio je ispred svog vremena. Krasila ga je izvanredna brzina, vještina driblinga s obje noge i sjajna kontrola lopte. Ipak, njegova najveća prednost bila je igra glavom, po kojoj je smatran jednim od najboljih u Brazilu.

Nakon kratke i manje uspješne epizode u São Paulu, karijeru je završio 1979. godine. U nogometnom svijetu ostat će zapamćen kao istinski majstor i ujak bivšeg veznjaka Liverpoola, Lucasa Leive.