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POČIVAO U MIRU /

Umro legendarni brazilski nogometaš, bolovao je od neizlječive bolesti

Umro legendarni brazilski nogometaš, bolovao je od neizlječive bolesti
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Foto: Natdanai Siammai/Alamy/Profimedia

Leivinha je bio brazilski virtuoz koji je osvojio srca navijača Palmeirasa i Atlético Madrida

5.6.2026.
14:24
Maj Gašparac
Natdanai Siammai/Alamy/Profimedia
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Umro je legendarni brazilski nogometaš Leivinha (76) nakon borbe s Alzhemerovom bolesti.

Leivinha, punim imenom João Leiva Campos Filho, ostavio je dubok trag u brazilskom i svjetskom nogometu. 

Zlatne godine u Palmeirasu

Karijeru je započeo u Portuguesi, no vrhunac u domovini doživio je u dresu Palmeirasa. U eri poznatoj kao "Druga akademija", Leivinha je bio ključni igrač, vodeći klub do dvije uzastopne titule prvaka Brazila 1972. i 1973. te dva naslova prvaka savezne države São Paulo. U tom je razdoblju smatran jednim od nasljednika Peléa, a navijači su ga opisivali kao "virtuoza nogama i glavom". U 267 nastupa za Palmeiras postigao je 108 golova, čime se upisao među najveće legende kluba. Za reprezentaciju Brazila postigao je povijesni, tisućiti pogodak.

Neizbrisiv trag u Madridu

Godine 1975. s kolegom Luísom Pereirom prelazi u Atlético Madrid, gdje je njegov utjecaj bio trenutan. U prvoj sezoni postiže 18 prvenstvenih golova te s klubom osvaja Kup kralja 1976. i naslov prvaka Španjolske 1977. godine. Iako su mu kasniji dio karijere u Madridu obilježile ozljede koljena, u četiri godine je odigrao 93 utakmice i zabio 43 gola, čime je ostavio dubok trag u povijesti kluba.

Reprezentacija i jedinstven stil

Za brazilsku reprezentaciju upisao je 21 nastup i postigao sedam golova. Bio je dio momčadi na Svjetskom prvenstvu 1974. u Njemačkoj, gdje je nastupio u tri utakmice grupne faze prije nego što ga je ozljeda gležnja udaljila s terena. Njegov stil igre bio je ispred svog vremena. Krasila ga je izvanredna brzina, vještina driblinga s obje noge i sjajna kontrola lopte. Ipak, njegova najveća prednost bila je igra glavom, po kojoj je smatran jednim od najboljih u Brazilu.

Nakon kratke i manje uspješne epizode u São Paulu, karijeru je završio 1979. godine. U nogometnom svijetu ostat će zapamćen kao istinski majstor i ujak bivšeg veznjaka Liverpoola, Lucasa Leive.

SmrtAlzheimerova BolestNogometašAtletico MadridPalmeirasBrazil
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