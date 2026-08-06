Evo kad i gdje gledati pohod Rijeke na Europu: 'Nema lako ćemo. Očekujemo tešku utakmicu'

Rijeka nastavlja svoj put u Europi. Nakon što su uspješno preskočili prvu europsku prepreku u liku sjevernoirskog Derry Cityja, nogometaši Rijeke nastavljaju svoj put prema ligaškoj fazi Konferencijske lige. Na ispunjenu Rujevicu ovoga četvrtka, 6. kolovoza, s početkom u 20:45 sati, stiže finski Ilves iz Tamperea. Riječ je o prvom od dva ključna koraka koja Bijele s Rujevice dijele od jeseni u Europi, a atmosfera optimizma na Kvarneru osjeća se na svakom koraku.

Utakmicu od 20:45 ekskluzivno možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

Iako su kladionice i nogometni analitičari jednoglasni u procjeni da je Rijeka apsolutni favorit, iz riječkog tabora stižu tonovi opreza. Rijeci neće biti lako. Finski sastav kreirat će blok koji neće biti lako probiti.

Trener Matjaž Kek, poznat po svojoj pedantnosti i fokusu na detalje, po trenerskoj pragmatičnosti, ne dopušta nikakvo opuštanje i upozorava da svaka europska utakmica nosi svoje zakonitosti. Kek je fokusiran na disciplinu, rad s realnim kadrom i rezultat umjesto na atraktivnu estetiku pod svaku cijenu. Njegov pristup temelji se na prilagodbi okolnostima i izvlačenju maksimuma iz raspoloživih igrača

'Ovo je Europa i nema više popravka'

Optimizam koji vlada u i oko kluba, potaknut nizom od pet uzastopnih pobjeda, bio je glavna tema na konferenciji za medije uoči susreta. No, Matjaž Kek, iskusni slovenski strateg, odmah je pokušao smiriti euforiju. Svjestan je da posao nije ni približno gotov, a finski predstavnik, iako ne zvuči atraktivno, zaslužuje maksimalan respekt.

"Svaka europska utakmica u pretkolu nosi svoje zakonitosti i stvari na koje moraš biti spreman, te detalje koji mogu odvesti utakmicu u jednom ili drugom smjeru. Na Rujevici se nešto pita i Rijeku i na nama je se dokažemo", započeo je Kek, dajući do znanja da očekuje od svoje momčadi da preuzme inicijativu. Ipak, odmah je uslijedila i analiza protivnika.

"Ilves je jako uigrana ekipa koja ima svoj gard i način igranja. Rekao sam već u nedjelju nakon Rudeša da mi se neke stvari nisu dopale. Ilves ima iskustvo, znaju se obraniti i izaći u tranziciju. Ima svoj prepoznatljivi gard i morat ćemo biti koncentrirani i odlučni."

Upravo ta tranzicijska igra ono je čega se Kek najviše pribojava. Finske momčadi tradicionalno su fizički moćne i disciplinirane, a Ilves, kao osvajač finskog Kupa 2023. godine, posjeduje pobjednički mentalitet. Kek je stoga od svojih igrača zatražio potpunu odgovornost, kontrolu posjeda i visoku razinu koncentracije tijekom svih devedeset minuta.

"Ne smijemo dopustiti da se stvori razmišljanje: ‘Lako ćemo, igramo kod kuće i Armada će nas gurati.’ Svaku sekundu i svaki centimetar ove utakmice moramo zaslužiti. Mi moramo držati ritam, ovo je Europa i nema više popravka", zaključio je Kek u svom prepoznatljivom stilu, poslavši jasnu poruku svlačionici.

Igrači pucaju od samopouzdanja

Dok trener poziva na oprez, među igračima vlada zdravo samopouzdanje. Mladi veznjak Branko Pavić, koji se ustalio u početnoj postavi, vjeruje da Rijeka već u prvoj utakmici može napraviti velik korak prema prolasku u playoff.

"Očekujemo jednu tešku i zahtjevnu utakmicu, ali vjerujem da uz podršku navijača i uz stopostotan naš angažman nemaju što tražiti na Rujevici", hrabro je poručio Pavić.

"Analizirali smo finski sastav, radi se o dobroj ekipi, svaka ekipa je u ovom dijelu kvalitetna. Finski sastav je fizički moćan i znamo da će biti teško, ali dat ćemo sve od sebe da ovaj dvomeč riješimo već ovdje", dodao je mladi talent.

Dobra vijest za Kekov stožer je i stanje Tonija Fruka. Hrvatski reprezentativac, koji se kasnije priključio pripremama zbog reprezentativnih obaveza nakon Svjetskog prvenstva, protiv Rudeša je odigrao 88 minuta i pokazao da se vraća u pravi natjecateljski ritam. Iako još nije u optimalnoj formi, očekuje se da će biti spreman za Fince. "Fruk je dio momčadi i jako sam zadovoljan njegovim odnosom, kako na treninzima, tako i na utakmicama. Bilo bi čudno da je već sada u optimalnom stanju, ali nastojat ćemo svaku minutu, svaki sat i svaki dan koji provede s nama iskoristiti na najbolji mogući način", prokomentirao je Kek njegovo stanje.

Finci kao autsajderi suočeni s riječkim vrućinama

S druge strane, delegaciju Ilvesa po dolasku u Rijeku dočekao je pravi šok. Temperatura od gotovo 40 Celzijevih stupnjeva predstavlja ogroman problem za momčad koja je navikla trenirati i igrati na maksimalno 24 stupnja, i to vrlo često na umjetnoj travi. Uvjeti na Rujevici bit će dijametralno suprotni od onoga na što su navikli, što bi moglo značajno utjecati na njihovu fizičku spremu, posebice u drugom poluvremenu.

U finskom taboru i sami priznaju da na Kvarner stižu kao autsajderi. Riječ je o momčadi koja većinu bodova osvaja na domaćem terenu, a ova sezona u finskom prvenstvu za njih je rezultatski najslabija u posljednjih pet godina. Ipak, njihov put do trećeg pretkola pokazuje da ih se ne smije otpisati. Nakon što su prošli islandski Stjarnan tek nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, dokazali su da posjeduju mentalnu čvrstinu i da se ne predaju. Poraz u posljednjem prvenstvenom kolu od Oulua (1-0) možda sugerira pad forme, no može značiti i da su mislima već bili usmjereni prema Rijeci. Njihova glavna nada leži u čvrstoj obrani i brzoj tranziciji, s ciljem da na Rujevici ostvare rezultat koji bi im ostavio nadu pred uzvrat na njihovu terenu.

Riječka 'Nevera' u punoj snazi i s novim licem na golu

Za razliku od Finaca, Rijeka u ovaj dvoboj ulazi na krilima sjajne forme. Pet pobjeda u posljednjih pet susreta, uključujući dvije rutinske pobjede od 1-0 protiv Derry Cityja, pokazuju da je Kekova momčad stabilna i natjecateljski potentna. Posebno veseli napadački učinak. Mladi Daniel Adu Adjei, koji je stigao prošle godine iz Engleske, već je na početku sezone postigao dva pogotka i nametnuo se kao ozbiljna prijetnja. Uz njega je i iskusni povratnik Jakov Puljić, što Keku daje širinu u napadu.

Dan uoči utakmice, klub je predstavio i novo pojačanje. Riječ je o slovenskom reprezentativnom vrataru Igoru Vekiču. Ovaj 28-godišnjak, koji je stigao iz danskog Vejlea i potpisao dvogodišnji ugovor, donosi dodatnu konkurenciju i iskustvo na jednoj od ključnih pozicija u momčadi. Iako je prerano očekivati ga među vratnicama već protiv Ilvesa, njegov dolazak potvrđuje europske ambicije kluba.

Daniel Adu Adjei: Englez koji je prihvatio riječku kavu

Posebna priča riječkog uspjeha na početku sezone je 21-godišnji napadač Daniel Adu Adjei. Englez ganskih korijena brzo se prilagodio životu na Kvarneru i postao jedan od miljenika navijača.

"Kada se vratim u London, uvijek kažem da mi počne nedostajati život uz more i sunce koje ovdje imam svaki tjedan. Stvarno mi je lijepo živjeti ovdje", izjavio je Adu Adjei za RTL Danas.

Samouvjeren je i uoči dvoboja s Fincima:

"Znamo da će biti kvalitetna momčad i da će željeti pobijediti. Zato mislim da je sve na nama, da igramo svoj nogomet. Kada igramo najbolje što možemo, možemo se nositi sa svakim protivnikom."

Osvrnuo se i na rad s Matjažom Kekom.

"Postavlja jako visoke standarde i vrlo je zahtjevan, što je kao igraču sjajno jer svaki dan dolaziš na trening znajući što se od tebe očekuje. Tjera te da izvučeš maksimum iz sebe."

Zanimljivo, Adu Adjei je u Rijeci usvojio i jednu tipičnu hrvatsku naviku.

"Prije dolaska u Rijeku uopće nisam pio kavu, ali rekao bih da je kultura ispijanja kave ovdje stvarno velika. To sam prihvatio i već je pijem godinu dana. Jako mi se sviđa."

Prijenos osiguran za sve navijače

Dobra vijest za sve navijače Rijeke, ali i ljubitelje nogometa u Hrvatskoj, jest da je osiguran izravan prijenos utakmice. Dvoboj s Rujevice prenosit će se, kao što smo to istaknuli u uvodu ali nije na odmet ponoviti, na kanalu RTL-a te na platformi Voyo, s početkom u 20:45 sati. Time se nastavlja praksa praćenja nastupa hrvatskih klubova u europskim natjecanjima na nacionalnoj televiziji. Utakmicu će iz zagrebačkog studija komentirati Filip Brkić, dok će se s travnjaka Rujevice s najnovijim informacijama javljati Boris Jovičić.

"Nastavljamo pratiti hrvatske klubove u kvalifikacijama. Rijeka je uz Dinamo naš najkonstantniji predstavnik posljednjih godina, a sada s Matjažom Kekom ponovno traži novi zamah. Vjerujem da ćemo svjedočiti dvjema dobrim utakmicama", poručio je Brkić.

Rijeka u četvrtak ima priliku širom otvoriti vrata posljednjeg pretkola, takozvanog playoffa. Pobjeda na domaćem terenu, po mogućnosti bez primljenog gola, bila bi idealan scenarij pred uzvrat u Finskoj tjedan dana kasnije. Uz podršku ispunjene Rujevice i s momčadi koja puca od samopouzdanja, sve je spremno za novu europsku noć za pamćenje na Kvarneru.