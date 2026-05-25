Bivši reprezentativac (48) umro nakon borbe s opakom bolešću

Bivši grčki reprezentativac Paraskevas Antzas preminuo je u ponedjeljak u 49. godini nakon borbe s s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Antasz se smatra jednim od najboljih grčkih obrambanih igrača u svojoj generaciji, a najdublji trag ostavio je u dresu pirejskog Olympiacosa. S crveno-bijelima je osvojio čak sedam naslova prvaka Grčke i tri nacionalna kupa.

Stup obrane

Karijeru je započeo u Pandramaikosu, a preko Škode Xanthi stigao je u Olympiacos 1998. godine. Njegov put obilježila je i neobična odluka 2003. godine kada je, na vrhuncu karijere i kao standardni reprezentativac, privremeno prekinuo s nogometom iz "obiteljskih razloga". Ta ga je stanka koštala mjesta u momčadi koja je 2004. senzacionalno osvojila Europsko prvenstvo. Nakon kratke epizode u Doxi iz Drame, vratio se u Olympiacos, gdje je i završio svoju igračku karijeru 3. svibnja 2009. godine.

Neočekivani oproštaj od reprezentacije

Za grčku reprezentaciju debitirao je u veljači 1999. godine protiv Belgije i ukupno je upisao 26 nastupa. Iako nije bio dio šampionske generacije iz 2004., bio je važan član momčadi na Europskom prvenstvu 2008. u Austriji i Švicarskoj. Odigrao je utakmice protiv Švedske i Španjolske. Samo dan nakon poraza od Rusije, kojim je Grčka ispala s turnira, Antzas je 15. lipnja 2008. objavio svoje povlačenje iz reprezentacije.

Njegova borba s progresivnom neurodegenerativnom bolešću bila je teška, a posljednje dane proveo je na intenzivnoj njezi.