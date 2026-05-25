Tanja Savić otkrila što joj se dogodilo uoči koncerta u Areni Zagreb: 'Bilo mi je teško'

Pjevačica Tanja Savić (41) tijekom proteklog vikenda priredila je spektakl za pamćenje u prepunoj zagrebačkoj Areni, gdje je publika pjevala njezine najveće hitove. Ipak, dok je na pozornici blistala u punom sjaju, malo tko je znao da se neposredno prije izlaska pred publiku iza kulisa odvijala prava mala drama.

Kako piše Blic, tijekom večeri Tanja je promijenila čak tri stajlinga, a dominirale su raskošne haljine koje su ostavile snažan dojam na publiku. Međutim, upravo joj je prva odjevna kombinacija zadala neočekivane probleme.

"Na prvoj haljini imala sam perje, bilo mi je teško. Trebale smo je skratiti, ali nismo stigle, koncert je krenuo i onda sam tako izašla... Trebalo je sprijeda rezati haljinu kako bih mogla praviti korake i lijepo hodati. U međuvremenu sam i štikle zamijenila jer je haljina rađena prema drugim cipelama, ali dobro, događa se, moraju postojati neki problemčići. To su slatke muke", otkrila je Tanja kroz osmijeh, piše Blic.

Velika iznenađenja za publiku

Osim fantastične atmosfere, publika je tijekom večeri imala priliku uživati i u posebnim gostima. Na pozornici su joj se pridružile njezine starije kolege Dragana Mirković i Dragan Kojić Keba, dok je jedna zvijezda ipak morala otkazati dolazak.

"Goste sam birala ja, željela sam da nam dođe još jedna gošća, ali nije mogla, bit će prilike. Uvijek imam tri gosta na velikim koncertima. Goste sam birala ja, a Muki je radio repertoar. Nisam mu se miješala, sve je odlično napravio", ispričala je pjevačica o svom zaručniku s kojim uskoro planira vjenčanje.

Najemotivniji trenutak večeri

Iako je koncert bio ispunjen emocijama i odličnom energijom, Tanja priznaje kako joj je najviše značio pogled prema prvim redovima, gdje su je tijekom cijele večeri bodrili njezini sinovi.

"Ostali su do kraja. Pitala sam ih je li im bilo dosadno, jer imam balade, a oni su rekli da im je bilo super, to mi je najbitnije. Značilo mi je što su bili tamo, srce mi je bilo na mjestu kada sam ih vidjela ispred sebe, to je svakoj majci najvažnije", iskreno je priznala pjevačica i raznježila prisutne.

Nakon velikog uspjeha u Hrvatskoj, folk zvijezda ne planira stati. Fanove je već razveselila najavom novih projekata.

"Sljedeće što planiram su dvije nove pjesme, uskoro će se dogoditi", obećala je Tanja publici.