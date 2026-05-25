Zvijezda serije 'Divlje pčele' pobjegla na more u najboljem društvu

Omiljeno lice iz RTL-ove serije "Divlje pčele" zagrebačku je sparinu i gradski asfalt zamijenila kamenom i prepoznatljivim mediteranskim raslinjem. Glumica Sanja Vejnović opet je izazvala oduševljenje na Instagramu, a idiličan trenutak iz prirode izazvao je brojne pozitivne reakcije.

Nakon što su temperature u Zagrebu naglo narasle, Vejnović je brzo spakirala kofere i pratiteljima pokazala kako uživa u sunčanom danu u šetnji sa svojim psom, slatkim Dalmatinerom od kojeg se ne odvaja.

U najboljem društvu, popularna glumica uživa daleko od obaveza, a dodatnu čar prikazu daje i toplo, zlatno svjetlo, kakvo je karakteristično za kasno poslijepodne.

Podsjetimo, ove je godine Sanja za svoju ulogu Mirjane Vukas dobila brojne pohvale, a koliko je zahtjevno raditi na tom slojevitom liku, ispričala je i u intevjuu za Net.hr.

"To je zapravo svakodnevna mala borba sa samim sobom – ali i dio ovog posla koji prihvaćam bez zadrške", otkrila nam je u travnju.