Kako glumci uspijevaju naučiti tekst u rekordnom roku? 'Mirjana' i 'Veljko' otkrili nam svoje tajne

Svijet televizijskih serija na ekranu često izgleda glamurozno i bezbrižno, no iza kamera krije se sasvim drugačija stvarnost – ona u kojoj vladaju strogi rokovi, pritisak i svakodnevna borba s tekstom. Dok gledatelji uživaju u napetim zapletima i uvjerljivim izvedbama, glumci vode vlastitu utrku s vremenom, pamćenjem i koncentracijom. U takvom ritmu nema puno prostora za pogreške – snimanja se nižu iz dana u dan, scene su zahtjevne, a tekst se mora savladati gotovo preko noći.

Kako zapravo izgleda taj nemilosrdni tempo, kada glumci uče tekst i postoje li trikovi koji im olakšavaju posao – pitanja su na koja rijetko dobivamo iskren i detaljan odgovor. Upravo zato zavirili smo iza kulisa RTL-ove hit serije Divlje pčele i razgovarali s dvoje glumaca koji iz prve ruke znaju što znači raditi pod pritiskom – Sanja Vejnović, koja briljira u ulozi Mirjane Vukas, i Matija Kačan, kojeg gledamo kao simpatičnog konobara Veljka ispričali su nam kako oni svladavaju ogromne količine teksta, što rade kad zapnu usred snimanja, koliko im takav tempo utječe na privatni život, ali i postoje li male “tajne” koje im pomažu da ostanu fokusirani i uvjerljivi pred kamerama.

'Nije lagano, ali s vremenom mozak uhvati ritam'

Na pitanje koliko je zapravo teško svakodnevno učiti velike količine teksta, Matija priznaje da to nipošto nije jednostavno.

“Nije lagano, pogotovo kad se nakupi više scena u danu i kad nemaš baš luksuz vremena. Ali s vremenom se navikneš na taj tempo i mozak nekako ‘uhvati ritam’. Naravno da ima dana kad ti se sve pomiješa i kad bi najradije bacio tekst kroz prozor, ali to je dio posla. Bitno je samo ne paničariti i ići dalje”, iskreno govori.

Količina teksta, kaže, često premašuje nekoliko stranica dnevno.

“Zna varirati, ali često je to puno više od par stranica – nekad stvarno izgleda kao mali maraton. Ima dana kad prođeš lakše, ali ima i onih kad si od jutra do mraka u tekstu.” ističe.

Otkriva i kako “robotsko” učenje kod njega ne funkcionira.

“Ako ga učiš robotski, kratko traje. Puno mi je lakše kad ga povežem s likom i situacijom – kad znam zašto nešto govorim, tekst sam ‘sjedne’. To je zapravo jedini način da ostane u glavi i da na setu zvuči prirodno.” naglašava.

Iako ne postoji čarobna formula za brzo pamćenje, priznaje da postoje male taktike koje pomažu.

“Disciplina i ponavljanje su baza, ali pomaže kad razbiješ tekst na manje cjeline i kad ga prolaziš naglas. I iskreno – što si opušteniji, to brže ulazi u glavu.” dodaje omiljeni konobar iz Divljih pčela.

Blokade na setu, kaže, nisu rijetkost.

“Dogodi se svakome. U tom trenutku pokušam ostati u situaciji i ne ‘izaći iz lika’. Nekad malo improviziraš dok se ne vratiš na tekst, a nekad jednostavno staneš, nasmiješ se i ideš ispočetka. Set je živa stvar, svi znaju da se to događa.” objašnjava Kačan.

Takav tempo neizbježno se prelijeva i na privatni život.

“Zna patiti, pogotovo kad je intenzivno snimanje. Tekst ide kući, nema tu puno filozofije. Ali pokušavam barem dio dana odvojiti za sebe da ne poludim skroz. Balans je najteži dio cijele priče", zaključuje popularni 'Veljko'.

'To je svakodnevna tiha borba sa samim sobom'

Sanja Vejnović kaže da je najzahtjevniji dio dana večer, kada se umor nakupi, pa treba pronaći dodatnu snagu i koncentraciju da tekst savlada prije spavanja.

"No s vremenom se razvije ta vrsta svakodnevne discipline, tihe i neumoljive. To je zapravo svakodnevna mala borba sa samim sobom – ali i dio ovog posla koji prihvaćam bez zadrške”, objašnjava.

Količina teksta koju mora savladati dodatno potvrđuje koliko je posao zahtjevan.

“To je pravi maraton pamćenja – ponekad i do 30 stranica teksta dnevno. U tom ritmu nema puno prostora za pogrešku. Nema autopilota; morate biti potpuno prisutni, ali upravo ta intenzivnost vas drži fokusiranima.” ističe naša pozata glumica koja maestralno igra ulogu Mirjane Vukas.

Naglašava kako tekst nikada ne uči mehanički.

“Tekst za mene nema smisla bez konteksta. Uvijek ga povezujem s konkretnom situacijom u sceni, partnerima. Važno mi je razumjeti cjelinu i emocionalni luk lika. Kada razumijete zašto nešto govorite, tekst prestaje biti nešto što učite – pamtite misao koju izgovarate i život lika koji živite.” naglašava.

Na pitanje postoji li neka tajna metoda kojom brže 'utuvi' tekst u glavu ili je sve stvar discipline i ponavljanja kaže:

"Moja “tajna” je vrlo jednostavna – pokrijem svoj tekst, čitam repliku partnera koja mu prethodi i zatim svoju izgovaram napamet, uvijek naglas. Na taj način simuliram stvarnu situaciju u sceni i tekst se puno brže usvaja", otkriva nam omiiljena negativka u seriji.

Za razliku od nekih kolega, improvizaciju ne koristi kao izlaz iz blokade.

“Ne improviziram. Ako dođe do blokade, jednostavno ponovimo kadar. To je sastavni dio procesa i ništa neobično. Važno je zadržati profesionalnu disciplinu – tekst je temelj na kojem gradimo sve ostalo. Tek kada ste sigurni u tekst možete si dopustiti slobodu u igri.” kaže.

I njezin privatni život osjeća posljedice ovakvog tempa.

“Naravno da pati. Uz snimanja i obaveze u matičnom kazalištu, gotovo da ne ostaje vremena za privatni život. Tekst učim navečer, za sljedeći snimajući dan.” tvrdi.

Dodaje i kako joj se nikada nije dogodilo da pomiješa scene ili tekstove, upravo zbog načina na koji pristupa pripremi.

“Tekst za scenu koju snimamo uvijek mi je pri ruci tijekom svih proba – mizanscenskih, tehničkih i glumačkih – i odlažem ga tek kad krenemo snimati. Ta sigurnost mi je važna – jer tek kad sam potpuno mirna u tekstu, mogu biti slobodna u interpretaciji.” zaključuje Sanja Vejnović koju svaku večer od ponedjeljak do petka na RTL-u gledamo u hit seriji.

I dok gledatelji pred ekranima prate njihove likove bez razmišljanja o pozadini, jasno je da se iza svake scene krije ogroman trud, disciplina i mentalna izdržljivost. Ipak, unatoč svemu, sav taj pritisak i umor padaju u drugi plan kada glumci vide da njihov rad dopire do publike – jer upravo gledatelji, njihova podrška i emocije koje im vraćaju, daju smisao svakom danu provedenom na setu.

POGLEAJTE VIDEO: Prosječna plaća od 2200 eura? Novosel: 'To bi bio balans u odnosu na troškove života'