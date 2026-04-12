Miro Bulj o hit seriji: 'Svi spominju Divlje pčele, svi gledaju. Hvale je'

Serija Divlje pčele koja se prikazuje na RTL-u od 3. studenog prošle godine postala je televizijska senzacija. Smještena u 1950-e godine prošlog stoljeća u Dalmatinskoj zagori, u izmišljeno selo Vrilo, prati sudbinu tri snažne junakinje koje odlučuju uzeti sudbinu u svoje ruke i promijeniti pravila igre, boreći se za slobodu, dostojanstvo i pravo na vlastiti izbor.

Snimanje se odvijalo u okolici Sinja, čime je serija dodatno dobila na autentičnosti. Surova stvarnost tog vremena – siromaštvo, ratne rane i borba za preživljavanje – vjerno je prikazana kroz upečatljive kadrove Dalmatinske zagore.

Od početka prikazivanja, serija je doslovno prikovala gledatelje za male ekrane. O njoj se priča posvuda, komentiraju je i stariji i mlađi - postala je nezaobilazna tema razgovora.

A što na sve kaže gradonačelnik Sinja, Miro Bulj? Njegov odgovor je – potpuno iskren, a i pomalo simpatičan.

“Ne gledam ti ja serije inače, nemam kad, stvarno ne stignem ništa gledati, jednostavno nemam vremena. Vrlo malo gledam televiziju, stalno sam u pokretu. I kad sam kući onda nešto radim, a jako malo sam kući. Non stop nekakve obaveze. Ali drago mi je što se snima u Sinju, priroda u Cetinskoj Krajini je predivna, s prekrasnim rijekama i poljima.”

Iako ne prati radnju, Bulj itekako zna koliko je serija popularna.

“Ponosan sam da se serija koja se snimala u mom kraju tako popularna. A dobro ja znam da je omiljena. Svi spominju Divlje pčele, svi gledaju. Hvale je. Da imam vremena gledao bih sigurno, eto žao mi je da ne stignem, da je nemam kad gledati.”

I premda je prvi čovjek Sinja ne uspijeva pratiti, gledatelji ne propuštaju nijednu epizodu. Jer “Divlje pčele” već su ostavile trag, ne samo na malim ekranima, nego i u srcu kraja u kojem su snimane.

