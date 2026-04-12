SNIMANO U SINJSKOJ KRAJINI /

Miro Bulj o hit seriji: 'Svi spominju Divlje pčele, svi gledaju. Hvale je'

Miro Bulj o hit seriji: 'Svi spominju Divlje pčele, svi gledaju. Hvale je'
Foto: RTL/Patrik Macek/Pixsell

Od početka prikazivanja, serija je doslovno prikovala gledatelje za male ekrane

12.4.2026.
11:07
Iva Rebac
RTL/Patrik Macek/Pixsell
Serija Divlje pčele koja se prikazuje na RTL-u od 3. studenog prošle godine postala je televizijska senzacija. Smještena u 1950-e godine prošlog stoljeća u Dalmatinskoj zagori, u izmišljeno selo Vrilo, prati sudbinu tri snažne junakinje koje odlučuju uzeti sudbinu u svoje ruke i promijeniti pravila igre, boreći se za slobodu, dostojanstvo i pravo na vlastiti izbor.

Foto: Tom Dubravec

Snimanje se odvijalo u okolici Sinja, čime je serija dodatno dobila na autentičnosti. Surova stvarnost tog vremena – siromaštvo, ratne rane i borba za preživljavanje – vjerno je prikazana kroz upečatljive kadrove Dalmatinske zagore.

Foto: Rtl

Od početka prikazivanja, serija je doslovno prikovala gledatelje za male ekrane. O njoj se priča posvuda, komentiraju je i stariji i mlađi - postala je nezaobilazna tema razgovora.

Foto: RTL

A što na sve kaže gradonačelnik Sinja, Miro Bulj? Njegov odgovor je – potpuno iskren, a i pomalo simpatičan.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

“Ne gledam ti ja serije inače, nemam kad, stvarno ne stignem ništa gledati, jednostavno nemam vremena. Vrlo malo gledam televiziju, stalno sam u pokretu. I kad sam kući onda nešto radim, a jako malo sam kući. Non stop nekakve obaveze. Ali drago mi je što se snima u Sinju, priroda u Cetinskoj Krajini je predivna, s prekrasnim rijekama i poljima.”

Iako ne prati radnju, Bulj itekako zna koliko je serija popularna.

“Ponosan sam da se serija koja se snimala u mom kraju tako popularna. A dobro ja znam da je omiljena. Svi spominju Divlje pčele, svi gledaju. Hvale je. Da imam vremena gledao bih sigurno, eto žao mi je da ne stignem, da je nemam kad gledati.”

I premda je prvi čovjek Sinja ne uspijeva pratiti, gledatelji ne propuštaju nijednu epizodu. Jer “Divlje pčele” već su ostavile trag, ne samo na malim ekranima, nego i u srcu kraja u kojem su snimane.

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na setu serije 'Divlje pčele': Evo što se sve događa iza kulisa

Divlje PčeleMiro BuljRtl Serija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
