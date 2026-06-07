Stručnjak za sigurnost dao savjet Hrvatima koji idu na Mundijal, evo na što sve paziti: 'Ovo je za deportaciju'

Za četiri dana počinje Svjetsko nogometno prvenstvo. Mundijal će započeti na lokalno poznatom Azteca stadionu, a privremeno preimenovanom u Mexico City po FIFA-inim pravilima. Kultni stadion postat će prvi koji je ugostio tri Svjetska prvenstva.

A iza savršenih terena i pozornica, traje najveća sigurnosna operacija u povijesti nogometa. FBI izdaje dramatična upozorenja, a u Meksiku neprestano sukobi policije i prosvjednika. Istovremeno, prvenstvo se odvija u sjeni rata SAD-a i Irana.

Najveći, najskuplji i sigurnosno najizazovniji Mundijal u povijesti stiže i sa strogim pravilima ponašanja i za navijače. Kako će u toj geopolitičkoj situaciji proći naši navijači koje u Dallasu čeka plus 40?

Koja je najbalanija pogreška koja bi navijače mogla stajati stroge kazne? Moglo bi ih biti više jer su u pitanju tri države, 16 stadiona, ali i milijuni navijača.

O svemu smo razgovarali sa sigurnosnim stručnjakom Juricom Jurjevićem.

Koliko je teško osigurati jedan ovakav događaj?

Jako teško pitanje. Radi se o Svjetskom prvenstvu u novom formatu s više sudionika, navijača i utakmica. Američki ministar sigurnosti je rekao da se pripremaju kao da će biti 78 Super Bowla u 11 gradova, misleći na sve utakmice. Procjena je organizatora da će trošak biti preko milijardu dolara.

Da dočaramo, Super Bowl je jedan od najvažnijih događaja u Americi...

Otprilike kao, neću reći finale Svjetskog prvenstva u nogometu, ali recimo ekvivalent polufinala.

Koliko dugo se kreće u pripreme osiguranja?

Međusobno su povezani organizacijski i sigurnosni aspekt. Ne može jedno bez drugoga. Otkako je poznato da će SAD uz Meksiko i Kanadu biti domaćin, tada su krenule prve pripreme. Onda dodatno se intenzivira nakon što su poznati svi sudionici pa raspored, što je bilo u prosincu. S obzirom na turbulentno geopolitičko razdoblje, tu je naglasak još i veći. U konačnici bit će interesantno koja će zemlja proći skupinu ili neće i tko bi se mogao sresti.

Koliko službama komplicira cijelu situaciju to što se prvenstvo prvi put održava u tri zemlje?

Ako to usporedimo s Europom gdje je to postala učestala praksa. Europa je jedinstven prostor, kako u smislu Schengena, tako i u smislu putovanja. Puno je lakše, a ovdje su tri zemlje koje su de facto potpuno odvojene, i mentalitetom. Razlika između Meksika i SAD-a je velika. Sigurno da će transferi navijača i svih ostalih biti komplicirani. Međusobna koordinacija na utakmicama među sve tri zemlje mora biti jedinstvena.

Hrvatski navijači ići će na prvenstvo, koji je vaš savjet njima?

Da se jako dobro pripreme, sve je danas dostupno. Organizator šalje puno uputa i savjeta, naše službe također. Znamo to često previdjeti, upozoravam sve da se dobro pripreme za cijeli postupak ishođenja ne vize, nego ESTA dozvole i kupovine ulaznica. Jako se puno ljudi informiraju, no bitna je razlika u mentalitetu i odnosu na sportske događaje između Europe i Amerike.

Kad smo kod onoga što se ne smije nositi, na što treba posebno nositi? Alkohol, baklje?

Bilo koja vrsta pirotehnike, nešto što je u Europi opće prihvaćeno i sastavni dio kulture, na sportskim natjecanjima ili proslavama, u Americi je to nezamislivo. To nije dio njihove kulture, to se smatra kao savezni zločin, defacto teroristički akt ako koristite nedozvoljena pirotehnička sredstva na javnoj površini ili stadionu.

Dakle automatska deportacija?

Da.

Što biste i ponijeli da idete, a što ne?

Uz standardne stvari koje inače ljudi nose na putovanja, ljudi će iskoristiti vrijeme da obiđu neke gradove i destinacije. Puno njih će rentati vozila pa neka tu obrate pozornost u prometu, u slučaju da ih policija zaustavi. Bitna je razlika između Hrvatske, Europe i SAD-a.