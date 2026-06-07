Hrvatska generalka za SP: 'Početnih 11 za Mundijal ovisi o jednom detalju danas'

Nikola Šafarić, trener Varaždina koji je s klubom ostvario povijesni uspjeh osvajanjem trećeg mjesta u SHNL-u ove sezone, bio je nedavno gost podcasta Net.hr-a "Maksanov korner". Šafarić je ugostio podcast Net.hr "Maksanov korner" u NK Varaždin.

Uoči Svjetskog prvenstva i posljednje pripremne utakmice za SP koju će Hrvatska odigrati protiv Slovenije upravo u Varaždinu u nedjelju s početkom u 20.45, Šafarić je detaljno analizirao planove izbornika Zlatka Dalića, sustav igre i očekivanja od Vatrenih.

Izbornik Zlatko Dalić za posljednje provjere uoči puta u Sjevernu Ameriku izabrao je Belgiju na Rujevici (poraz Vatrenih 2-0) i Sloveniju u Varaždinu.

Što mislite što će Zlatko Dalić ponuditi, na čemu će raditi i što će pokušati uigrati protiv Slovenije? I, naravno, veselite li se utakmici Hrvatske u Slovenije u vašem Varaždinu?

"Naravno da se veselim. Idem na utakmicu sa sinovima, oni su ludi za reprezentacijom i jedva čekaju vidjeti Vatrene uživo u našem gradu. Bit će to pravi praznik nogometa za Varaždin. A što se tiče samih utakmica, sad dok gledamo kakve protivnike imamo, točno se vidi da smo imali jednog jačeg suparnika, Belgiju i jednog malo slabijeg protivnika, Sloveniju, kao što nas očekuje na Svjetskom prvenstvu i da bi mogla velika preslika biti našeg pripremanja za utakmicu, prema jednima i drugima, upravo na ono što nas čeka protiv Paname, Gane i Engleske. Tako da, bit će zanimljivo gledati, prije svega, sustav, izbor igrača, a onda je opet na njima da svaki od njih izbori svoje mjesto u početnih 11 i da se nametnu izborniku", detaljno je objasnio Šafarić.

Što će Zlatko Dalić ponuditi protiv Slovenije, na čemu će raditi i što će pokušati uigrati? I, naravno, veselite li se utakmici Hrvatske i Slovenije u vašem Varaždinu?

"Nisam ni razmišljao puno o tome. Sad dok gledamo kakve protivnike imamo, točno se vidi da imaš jednog jačeg i jednog malo slabijeg protivnika, kao što nas očekuje na Svjetskom prvenstvu, i da bi mogla velika preslika biti našeg pripremanja za utakmicu, prema jednima i drugima, upravo na ono što nas čeka protiv Paname, Gane i Engleske. Tako da, bit će zanimljivo gledati, prije svega, sustav, izbor igrača, a onda je opet na njima da svaki od njih izbori svoje mjesto u početnih 11 i da se nametnu izborniku", detaljno je objasnio Šafarić.

Udarnih 11 za Mundijal

U principu, 11 igrača koji će zaigrati protiv Slovenije bit će ti koji će igrati u početnoj postavi i na Mundijalu? Iako, to ne mora biti slučaj...

"Da, ne mora biti slučaj. Sve ovisi hoćemo li u istom sustavu igrati. Ako ćemo igrati u istom sustavu, onda je moguće, ali ako se promijene sustavi, onda ćemo vidjeti na koji način ćemo uopće izaći van na teren", odgovorio je trener Varaždina, ostavljajući otvorenom mogućnost taktičkih prilagodbi.

Što je uspjeh za Hrvatsku?

Koja su vaša očekivanja od hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu i što bi za vas bio uspjeh?

"Prije svega, možda malo drugačije gledam na našu reprezentaciju i na nogomet od nekih drugih. Mislim da je odlazak na Svjetsko prvenstvo veliki uspjeh. Mislim da bi izbornik, koliko vidim, razmišljao na taj način. Prolazak skupine bio bi prvi neki zadatak i cilj koji svi želimo da se ostvari. Imamo onako zanimljivu skupinu, 'nagaznih mina' izgleda i neće biti sigurno lako. Kroz ove zadnje prijateljske utakmice koje smo igrali mislim da smo pokazali da imamo kvalitetu i da se sigurno od nas mogu očekivati velike stvari, ali ja isto na našoj reprezentaciji nikada ne bih radio neki pritisak, ne bih stvarao tu da se nešto mora. Naravno da imamo vrhunske igrače u vrhunskim klubovima i da su oni, kad igraju za reprezentaciju, posebno motivirani, da će dati sve od sebe da pokušaju napraviti opet vrhunski rezultat. Ako će biti prilike za medalju, oni će to napraviti. Mislim da mi moramo svi biti jedna velika podrška njima i ako mi prođemo skupinu, a vjerujem da hoćemo, sve dalje samo treba uživati i treba biti podrška cijele nacije."

Dalićeva taktička prilagodba

U kojem segmentu igre će Dalić na ovom Svjetskom prvenstvu, gledajući iz vaše perspektive, imati najveći izazov slaganja taktike i na čemu će bazirati igru?

"Kako su se neki igrači, najviše u tom defanzivnom dijelu, dizali kroz sezonu, posebno Luka Vušković, vidi se da izbornik gleda na drugačiji način. Postaje puno pragmatičniji, promijenio je i sustav. Pokušali smo igrati s tri iza, odnosno s pet i tu se vidi da ćemo se prilagoditi ovisno o kvaliteti protivnika i da želimo iz svake utakmice izvući maksimum. Ja sam uvjeren u to i siguran sam da će oni uvijek napraviti dobar skauting protivničke momčadi i isto tako odabrati najbolji sustav i najbolje igrače u tom sustavu koji su u datom trenutku najspremniji, najzdraviji i koji mogu najviše dati da se ta utakmica dobije", zaključio je Šafarić.

Hrvatska otvara Svjetsko prvenstvo utakmicom protiv Engleske, a u skupini je još očekuju dvoboji s Panamom i Ganom. Prije toga, cijela će nacija s nestrpljenjem pratiti posljednju provjeru Hrvatske protiv Slovenije i Dalićeve taktičke zamisli.