Fincima 'narasli zubići': 'U Hrvatskoj se vidi strah od idućeg tjedna'

Rijeka je na Rujevici svladala finski Ilves 1-0 u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Jedini pogodak, prekrasan, u četvrtak navečer postigao je Niko Janković s nekih 17 metara. Domaća momčad dominirala je susretom i stvorila niz velikih prilika, ali je raspoloženi vratar gostiju Faris Krkalić, bivši golman Dinama, upisao čak 11 obrana.

Za plasman u glavnu fazu natjecanja Rijeka najprije mora potvrditi prolazak protiv Ilvesa, a potom u play-offu eliminirati boljeg iz dvoboja Bohemiansa i Midtjyllanda. Danska momčad napravila je velik korak prema prolasku gostujućom pobjedom 2-0 u prvoj utakmici.

Finski medij Suomi Futis nakon susreta objavio je tekst pod naslovom:

"Ilves je bio na mukama u Konferencijskoj ligi, ali u Hrvatskoj se ipak vidi strah od sljedećeg tjedna“.

Istaknuto je da je Rijeka bila opasnija momčad, dok je Ilves od uvjerljivijeg poraza spasio njegov vratar.

"Dobra stvar za Ilves je što će pitanje prolaska biti riješeno idućeg tjedna na Tammelu. Dobro je i što Rijeka ima prednost samo jednog pogotka, iako su dominirali. Faris Krkalić imao je na našem golu 11 obrana.“

U mogućnost preokreta vjeruje i finski medij Paivan Lehti.

"Ilves je u Hrvatskoj imao tešku večer s vrhunskom momčadi Rijeke. Klub iz Tamperea može biti zadovoljan porazom 0-1. Finske momčadi imale su sjajnu noć na nogometnim europskim terenima. Pobjedu, dva remija i tijesan poraz“.

Za spomenuti kako je FC Ilves trenutno na 9. mjestu u prvoj finskoj nogometnoj ligi, Veikkausliigi. Ilves je nogometni liliputanac, ali nije ni potpuni anonimac. Klub iz Tamperea osnovan je 1931. godine, a ime mu na finskom znači "ris“. Ilves je jednom bio državni prvak, 1983. godine. Četiri puta osvajao je Finski kup, posljednji put 2023.

Žuto-zeleni domaće utakmice igraju na modernom stadionu Tammela u Tampereu, kapaciteta oko 8.000 gledatelja. Premda nema veliko europsko iskustvo, Ilves je posljednjih godina pokazao da može biti neugodan favoritima. Prije dvije godine iz kvalifikacija Konferencijske lige izbacio je bečku Austriju.