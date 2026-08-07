Minimalna pobjeda Rijeke donijela je Matjažu Keku više razloga za brigu nego za slavlje
Izdvajamo pet najvažnijih stvari koje je Rijeka pokazala u utakmici protiv Ilvesa
Rijeka je pobjedom od 1:0 protiv finskog Ilvesa napravila korak prema playoffu Konferencijske lige. Ipak, minimalna prednost, izborena unatoč potpunoj dominaciji, otkrila je važne lekcije o trenutnoj formi Kekove momčadi uoči uzvrata na zahtjevnom gostovanju.
Dominacija bez prave nagrade
Brojke su neumoljive: 66 posto posjeda i 23 udarca, šest u okvir, naspram nula Finaca. Ovi podaci govore o jednosmjernoj utakmici u kojoj je Rijeka trebala ostvariti uvjerljiviju pobjedu. Manjak efikasnosti u završnici jasan je problem koji se ponavlja.
Bljesak pojedinca
Kada kolektiv nije uspio materijalizirati nadmoć, pobjedu je donijela individualna kvaliteta. Niko Janković je u šesnaestoj minuti sjajnim udarcem s distance riješio pitanje pobjednika. Taj potez pokazao je da Rijeka ima igrače sposobne prelomiti susret, što je oružje, ali i znak da igra ne smije ovisiti o bljeskovima.
Pad ritma u drugom poluvremenu
Nakon dominantnog prvog dijela, u nastavku je uslijedio osjetan pad. Rijeka je izgubila na intenzitetu, a napadi su postali manje opasni i svodili su se na pokušaje iz daljine. Ovaj pad tempa može biti posljedica čuvanja rezultata, ali i pokazatelj da momčad još nema snage za visoki ritam cijele utakmice.
Prekidi kao slaba točka
Iako Ilves iz igre nije stvorio priliku, svoje najopasnije trenutke imao je nakon prekida. Jedan slobodan udarac i situacija nakon kornera bili su dovoljno upozorenje. To sugerira da obrana Rijeke mora zadržati maksimalnu koncentraciju prilikom branjenja standardnih situacija, jer će jači suparnici to kažnjavati.
Momčad s velikim prostorom za napredak
Četvrta pobjeda u nizu je tu, ali trener Kek ističe da ekipa može i mora bolje. Minimalna pobjeda unatoč dominaciji znak je da je momčad u uigravanju. Nedostajalo je više energije i "gladi" za golovima, što potvrđuje da postoji značajan prostor za napredak, posebice u napadu.