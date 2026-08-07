Minimalna pobjeda Rijeke donijela je Matjažu Keku više razloga za brigu nego za slavlje

Rijeka je pobjedom od 1:0 protiv finskog Ilvesa napravila korak prema playoffu Konferencijske lige. Ipak, minimalna prednost, izborena unatoč potpunoj dominaciji, otkrila je važne lekcije o trenutnoj formi Kekove momčadi uoči uzvrata na zahtjevnom gostovanju.

Dominacija bez prave nagrade

Brojke su neumoljive: 66 posto posjeda i 23 udarca, šest u okvir, naspram nula Finaca. Ovi podaci govore o jednosmjernoj utakmici u kojoj je Rijeka trebala ostvariti uvjerljiviju pobjedu. Manjak efikasnosti u završnici jasan je problem koji se ponavlja.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Bljesak pojedinca

Kada kolektiv nije uspio materijalizirati nadmoć, pobjedu je donijela individualna kvaliteta. Niko Janković je u šesnaestoj minuti sjajnim udarcem s distance riješio pitanje pobjednika. Taj potez pokazao je da Rijeka ima igrače sposobne prelomiti susret, što je oružje, ali i znak da igra ne smije ovisiti o bljeskovima.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Pad ritma u drugom poluvremenu

Nakon dominantnog prvog dijela, u nastavku je uslijedio osjetan pad. Rijeka je izgubila na intenzitetu, a napadi su postali manje opasni i svodili su se na pokušaje iz daljine. Ovaj pad tempa može biti posljedica čuvanja rezultata, ali i pokazatelj da momčad još nema snage za visoki ritam cijele utakmice.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prekidi kao slaba točka

Iako Ilves iz igre nije stvorio priliku, svoje najopasnije trenutke imao je nakon prekida. Jedan slobodan udarac i situacija nakon kornera bili su dovoljno upozorenje. To sugerira da obrana Rijeke mora zadržati maksimalnu koncentraciju prilikom branjenja standardnih situacija, jer će jači suparnici to kažnjavati.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Momčad s velikim prostorom za napredak

Četvrta pobjeda u nizu je tu, ali trener Kek ističe da ekipa može i mora bolje. Minimalna pobjeda unatoč dominaciji znak je da je momčad u uigravanju. Nedostajalo je više energije i "gladi" za golovima, što potvrđuje da postoji značajan prostor za napredak, posebice u napadu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL