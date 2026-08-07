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VAŽNA LEKCIJA /

Minimalna pobjeda Rijeke donijela je Matjažu Keku više razloga za brigu nego za slavlje

Minimalna pobjeda Rijeke donijela je Matjažu Keku više razloga za brigu nego za slavlje
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Izdvajamo pet najvažnijih stvari koje je Rijeka pokazala u utakmici protiv Ilvesa

7.8.2026.
9:48
Antonela Ištvan
Goran Kovacic/PIXSELL
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Rijeka je pobjedom od 1:0 protiv finskog Ilvesa napravila korak prema playoffu Konferencijske lige. Ipak, minimalna prednost, izborena unatoč potpunoj dominaciji, otkrila je važne lekcije o trenutnoj formi Kekove momčadi uoči uzvrata na zahtjevnom gostovanju.

Dominacija bez prave nagrade

Brojke su neumoljive: 66 posto posjeda i 23 udarca, šest u okvir, naspram nula Finaca. Ovi podaci govore o jednosmjernoj utakmici u kojoj je Rijeka trebala ostvariti uvjerljiviju pobjedu. Manjak efikasnosti u završnici jasan je problem koji se ponavlja.

Minimalna pobjeda Rijeke donijela je Matjažu Keku više razloga za brigu nego za slavlje
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Bljesak pojedinca

Kada kolektiv nije uspio materijalizirati nadmoć, pobjedu je donijela individualna kvaliteta. Niko Janković je u šesnaestoj minuti sjajnim udarcem s distance riješio pitanje pobjednika. Taj potez pokazao je da Rijeka ima igrače sposobne prelomiti susret, što je oružje, ali i znak da igra ne smije ovisiti o bljeskovima.

Minimalna pobjeda Rijeke donijela je Matjažu Keku više razloga za brigu nego za slavlje
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Pad ritma u drugom poluvremenu

Nakon dominantnog prvog dijela, u nastavku je uslijedio osjetan pad. Rijeka je izgubila na intenzitetu, a napadi su postali manje opasni i svodili su se na pokušaje iz daljine. Ovaj pad tempa može biti posljedica čuvanja rezultata, ali i pokazatelj da momčad još nema snage za visoki ritam cijele utakmice.

Minimalna pobjeda Rijeke donijela je Matjažu Keku više razloga za brigu nego za slavlje
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prekidi kao slaba točka

Iako Ilves iz igre nije stvorio priliku, svoje najopasnije trenutke imao je nakon prekida. Jedan slobodan udarac i situacija nakon kornera bili su dovoljno upozorenje. To sugerira da obrana Rijeke mora zadržati maksimalnu koncentraciju prilikom branjenja standardnih situacija, jer će jači suparnici to kažnjavati.

Minimalna pobjeda Rijeke donijela je Matjažu Keku više razloga za brigu nego za slavlje
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Momčad s velikim prostorom za napredak

Četvrta pobjeda u nizu je tu, ali trener Kek ističe da ekipa može i mora bolje. Minimalna pobjeda unatoč dominaciji znak je da je momčad u uigravanju. Nedostajalo je više energije i "gladi" za golovima, što potvrđuje da postoji značajan prostor za napredak, posebice u napadu.

Minimalna pobjeda Rijeke donijela je Matjažu Keku više razloga za brigu nego za slavlje
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

RijekaKonferencijska LigaListicleMatjaž Kek
komentara
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