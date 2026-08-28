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PROSVJEDNICI NEZADOVOLJNI /

Nastavlja se migrantska kriza u Ceuti: Španjolska traži pomoć Europske unije

Nastavlja se migrantska kriza u Ceuti: Španjolska traži pomoć Europske unije
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Foto: Marcos Moreno/Zuma Press/Profimedia

Vlasti kažu da je u Ceuti ostalo između 5000 i 8000 ljudi nakon što je 30. srpnja najmanje 72.000 ljudi prešlo iz Maroka u navali u kojoj su poginula 82 migranta na španjolskoj strani granice, dok je Maroko potvrdio još 14 smrtnih slučajeva

28.8.2026.
22:03
Hina
Marcos Moreno/Zuma Press/Profimedia
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Španjolska je u petak zatražila pomoć od Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) u obradi migranata u sjevernoafričkoj enklavi Ceuti, gotovo mjesec dana nakon što su deseci tisuća ljudi pohrlili preko granice iz Maroka.

Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska poslao je zahtjev Beate Gminder, glavnoj direktorici Europske komisije za migracije i unutarnje poslove, za pomoć Frontexa, agencije Europske unije, u provjeri migranata koji se ilegalno nalaze u enklavi.

Vlasti kažu da je u Ceuti ostalo između 5000 i 8000 ljudi nakon što je 30. srpnja najmanje 72.000 ljudi prešlo iz Maroka u navali u kojoj su poginula 82 migranta na španjolskoj strani granice, dok je Maroko potvrdio još 14 smrtnih slučajeva.

Prosvjednici zahtijevaju odlazak migranata

Španjolska je također zatražila još deset službenika Frontexa za pomoć u provjeri migranata.

Marlaskin zahtjev dolazi usred rastućih napetosti u Ceuti nakon niza prosvjeda stanovnika koji zahtijevaju odlazak migranata.

Šatori koje koriste migranti na plaži Trampolin, gdje mnogi od njih kampiraju, napadnuti su i zapaljeni.

U četvrtak je uhićeno 12 migranata nakon kamenovanja vojnog vozila, pri čemu su ozlijeđeni jedan vojnik i četiri migranta. Iz Ceute je protjerano 11 osoba, izvijestio je u petak list El Pais, pozivajući se na izvore s glavnog gradskog suda.

španjolskaEuropska UnijaMigrantiCeuta
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