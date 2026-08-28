Kršćanski festival naprasno prekinut: Veliki znak pao na ljude, ima ozlijeđenih

Šest osoba ozlijeđeno je kada je na posjetitelje kršćanskog festivala Big Church Festival u Zapadnom Sussexu pao veliki znak. Organizatori su prekinuli program i zatražili od posjetitelja da napute mjesto događaja, prenosi Sky News.

Nezgoda se dogodila u parku Wiston blizu Steyninga. Organizatori su posjetitelje obavijestili da je program u petak otkazan, a nije jasno hoće li se sutrašnje aktivnosti održati prema planu.

Policija Sussexa izvijestila je da su hitne službe pozvane na mjesto događaja nakon dojava da je znak pao i ozlijedio nekoliko ljudi na festivalu.

"Policija je pozvana oko 15.38 i trenutačno je na terenu te pomaže drugim hitnim službama", kazao je glasnogovornik policije.

BREAKING 🚨: A HUGE UK festival has reportedly been forced to lock down and stop shows after at least six people have been injured when a sign fell over.



Emergency services rushed to Big Church Festival in Wiston Estate, West Sussex at 3.30pm following a large metal support beam… pic.twitter.com/VSaQ69THlU — UK DISPATCH 📰 (@UK_Dispatch_) August 28, 2026

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Intervenirale hitne službe

Na teren su izašle ekipe hitne pomoći, bolničari intenzivne njege i specijalizirani timovi za hitne intervencije. Do sada je liječničku pomoć zatražilo šest osoba.

Festival je započeo u petak i trebao je trajati do nedjelje. Organizatori su u kasnijoj izjavi kazali kako su u mislima s onima koji su "izravno pogođeni ovim incidentnom":

"Usko surađujemo s hitnim službama i nadležnim vlastima. Više detalja objavit ćemo kad ćemo imati više informacija", dodali su.

Big Church Festival osnovan je 2009. godine i, sudeći prema informacijama na web stranici, najveći je kršćanski festival u Velikoj Britaniji.