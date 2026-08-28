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HITNE SLUŽBE NA TERENU /

Kršćanski festival naprasno prekinut: Veliki znak pao na ljude, ima ozlijeđenih

Kršćanski festival naprasno prekinut: Veliki znak pao na ljude, ima ozlijeđenih
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Foto: UK DISPATCH /X

Organizatori su posjetitelje obavijestili da je program u petak otkazan

28.8.2026.
21:46
Dunja Stanković
UK DISPATCH /X
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Šest osoba ozlijeđeno je kada je na posjetitelje kršćanskog festivala Big Church Festival u Zapadnom Sussexu pao veliki znak. Organizatori su prekinuli program i zatražili od posjetitelja da napute mjesto događaja, prenosi Sky News. 

Nezgoda se dogodila u parku Wiston blizu Steyninga. Organizatori su posjetitelje obavijestili da je program u petak otkazan, a nije jasno hoće li se sutrašnje aktivnosti održati prema planu. 

Policija Sussexa izvijestila je da su hitne službe pozvane na mjesto događaja nakon dojava da je znak pao i ozlijedio nekoliko ljudi na festivalu. 

"Policija je pozvana oko 15.38 i trenutačno je na terenu te pomaže drugim hitnim službama", kazao je glasnogovornik policije. 

Intervenirale hitne službe

Na teren su izašle ekipe hitne pomoći, bolničari intenzivne njege i specijalizirani timovi za hitne intervencije. Do sada je liječničku pomoć zatražilo šest osoba. 

Festival je započeo u petak i trebao je trajati do nedjelje. Organizatori su u kasnijoj izjavi kazali kako su u mislima s onima koji su "izravno pogođeni ovim incidentnom": 

"Usko surađujemo s hitnim službama i nadležnim vlastima. Više detalja objavit ćemo kad ćemo imati više informacija", dodali su. 

Big Church Festival osnovan je 2009. godine i, sudeći prema informacijama na web stranici, najveći je kršćanski festival u Velikoj Britaniji.

FestivalNezgodaHitne SlužbeUjedinjeno KraljevstvoCrna Kronika
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