Kovačević nakon bolnog ispadanja otkrio stanje u Dinamu: 'Možemo napraviti iskorak'

Dinamo se nakon ispadanja od Vikinga u play-offu Lige prvaka okreće domaćem prvenstvu. Plavi su iz Norveške izravno otputovali u Pulu, gdje ih u subotu očekuje gostovanje kod Istre, a utakmicu je najavio trener Mario Kovačević.

Kovačević se na početku osvrnuo na razočaranje nakon neuspjeha u kvalifikacijama za Ligu prvaka, ali i naglasio kako se Dinamo sada mora okrenuti izazovima koji slijede.

„Dobro, svi smo htjeli, normalno, da izborimo tu Ligu prvaka. I mislim da smo zaslužili malo više u ove dvije utakmice, ali to je tako u nogometu. Protivnik kazni te neke greške. I nažalost, ove godine nismo uspjeli ući u Ligu prvaka, ali izborili smo Europa ligu kroz tri kvalifikacijska kola. Veselimo se sljedećim europskim utakmicama.“

Dinamo je u međuvremenu saznao i protivnike koji ga čekaju u Europskoj ligi, a Kovačević vjeruje kako njegova momčad može napraviti iskorak u odnosu na prošlu sezonu.

„Danas smo saznali i protivnike. Bit će dobrih, zanimljivih utakmica. To je što se tiče Europe. Moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza. Znam da ova ekipa ima talenta i da će to pokazivati i kroz prvenstvo, a i kroz ove zanimljive europske utakmice koje imamo. Pokazat ćemo da možemo igrati dobar europski nogomet.“

Trener Plavih dodatno je naglasio kako vjeruje u kvalitetu svoje momčadi unatoč pogreškama koje su se pojavljivale u dosadašnjim utakmicama.

„Vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Što se tiče Europe, vidjeli ste protivnike, sve su to dobri, zanimljivi protivnici, ali nećemo se predati protiv nikoga. Ići ćemo utakmicu po utakmicu. Odmah poslije utakmice s Vikingom rekao sam da želimo napraviti iskorak u odnosu na prošlu godinu i mislim da možemo to napraviti ove godine u Europi.“

Nakon europskih tema Kovačević se okrenuo prvenstvenom gostovanju kod Istre. Dinamo upravo u Puli ima neugodno iskustvo iz prošlosti, a trener zagrebačke momčadi svjestan je da njegove igrače ne očekuje jednostavan posao.

„Mi smo i zadnji poraz od Istre doživjeli tu u Puli, tako da znamo da nije lagano. Ali, mi smo odmah direktno došli u Pulu, tako da se energetski što manje trošimo. Spremamo se najozbiljnije za protivnika koji u ova četiri kola igra jako zanimljiv i lijep nogomet, posebno u fazi napada.“

Posebno je upozorio na mlade i opasne igrače Istre u napadačkom dijelu momčadi.

„Imaju dosta odličnih mladih igrača u napadu i tu moramo pripaziti ako želimo pobijediti, a naravno da želimo. Spremamo se i bit ćemo mi sutra dobri, iako je malo kratak period od dva i pol dana između utakmica, ali imamo i širok kadar. Vidjet ćemo sutra tko će početi. Uglavnom, pripremit ćemo se jer znamo da igramo protiv teškog protivnika, ali vjerujemo u pobjedu.“

Dobra vijest za Dinamo je što bi Kovačević za susret u Puli trebao imati gotovo cijelu momčad na raspolaganju. Iz Zagreba su se ostatku ekipe priključili Noah i Kiril, dok je najveći upitnik trenutačno Miha Zajc.

„Pa uglavnom je sve u redu. Igrali smo na umjetnoj travi, pa su dečki malo natukli noge i leđa. Miha Zajc možda ima najviše problema. Ostali bi trebali biti svi dobri i u konkurenciji. Spomenuli ste i njih, ovu dvojicu koji su isto pojačali konkurenciju za sutra, pa evo, još danas trening pa ćemo vidjeti tko će sutra početi.“