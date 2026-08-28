Opasna bolest stigla u europsku zemlju! Zaraza prvi put potvrđena, pacijentica je izolirana

Po prvi put u povijesti austrijskog zdravstva, u toj je zemlji potvrđen slučaj krimsko-kongoanske hemoragijske groznice, virusne bolesti koja je koju prenose krpelji.

Žena kod koje je potvrđena zaraza liječi se u klinici Favoriten, potvrđeno je u petak. Simptomi su krenuli nakon što je boravila u inozemstvu, a pacijentica je odmah potražila liječničku pomoć, prenosi Kronen Zeitung.

Vjeruje se da je virus unesen tijekom duljeg boravka ili odmora u Turskoj.

Pacijentica je izolirana u skladu s važećim medicinskim i higijenskim standardima.

Simptomi bolesti

"Pacijentica je u najboljim rukama i prima sveobuhvatnu skrb koju pruža tim stručnjaka", poručio je voditelj infektologije i tropske medicine u klinici Favoriten Christoph Wenisch.

Krimsko-kongoanska hemoragijska groznica prvenstveno se prenosi zaraženim krpeljima Hyalomma, koji su povremeno viđeni u Austriji. Prijenos s čovjeka na čovjeka malo je vjerojatan. Zaraziti se može i kontaktom sa zaraženom krvlju ili mesom.

Simptomi bolesti uključuju povišenu temperaturu, glavobolju i bolove u tijelu, javljaju se povraćanje i proljev. Može se javiti i krvarenju.

Ovisno o soju i težini zaraze, stopa smrtnosti je do 50 posto. U prijevodu, svaki drugi pacijent od nje umire.

Za sada ne postoji dostupno cjepivo, a bolest se liječi simptomatski.