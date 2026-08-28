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Na području Zagreba utvrđen virus groznice Zapadnog Nila u uginulim vranama

Na području Zagreba utvrđen virus groznice Zapadnog Nila u uginulim vranama
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Foto: Net.hr

Prvi slučaj potvrđen je 27. kolovoza 2026., kad je virus utvrđen u vrane pronađene uginule na području Zapruđa

28.8.2026.
14:10
danas.hr
Net.hr
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Hrvatski veterinarski institut potvrdio je prisutnost virusa groznice Zapadnog Nila u uginulim vranama na području Grada Zagreba.

Prvi slučaj potvrđen je 27. kolovoza 2026., kad je virus utvrđen u vrane pronađene uginule na području Zapruđa.

Dan poslije, 28. kolovoza, laboratorijskim je nalazima virus ponovno potvrđen u još četiri vrane, pronađene na lokacijama Kvaternikov trg, Park Bartola Kašića, Savica i Dubrava (Dubec).

Virus groznice Zapadnog Nila prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca. Najznačajniji prijenosnici su komarci iz roda Culex, koji su prisutni na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose između ptica, a sporadično ga mogu prenijeti i na ljude i konje.

Ljudi i konji slučajni su i krajnji domaćini te ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju.

Građani koji primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji trebaju o tome obavijestiti najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju kako bi se, prema potrebi, isključile zarazne bolesti životinja.

Za hitne prijave građani se mogu obratiti dežurnom telefonu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva: 099 439 2507

Virus Zapadnog NilaVraneZagreb
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