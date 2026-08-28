Vulić se prisjetio okršaja s Ajaxom: 'Povijest se ponavlja, Hajduk je dobio dobar ždrijeb'

Hajduk će igrati s nizozemskim Ajaxom, danskim Midtyllandom i Nordsjaellandom, belgijskim St. Truidenseom, gibraltarskim Lincolnom i švicarskim prvakom Thunom u Konferencijskoj ligi.

Hajduk će na svom Poljudu ugostiti Ajax, Sint-Truiden i Nordsjaelland, a točan i detaljan raspored bit će poznat u nedjelju.

Ždrijeb i protivnike u Hajduka Europi za Net.hr komentirao je legendarni bivši igrač i trener Bijelih Zoran Vulić, koji je1999. godine kao nogometaš Hajduka zaigrao u utakmici protiv Ajaxa.

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Vulić smatra da je Hajduk dobio povoljnu skupinu u kojoj se može ravnopravno natjecati sa svim protivnicima, pa čak i s najzvučnijim imenom, Ajaxom.

"A mislim da je dobar ždrijeb. Mislim da je u ovom trenutku ždrijeb povoljan za Hajduka. Ne poznajem baš dobro Ajax, ali vidim da i on je u krizi zadnjih godina. Prema tome, mislim da Hajduk sa svakim može odigrati kući dobru utakmicu. Drago mi je da se povijest ponavlja. Nije u Ligi prvaka, ali, ali je bar u Konferencijskoj ligi. Da, eto, dobili smo jedno zvučno ime", rekao je Vulić a početku.

Sjećanje na slavnu 1995. godinu

Vulić se prisjetio dvoboja s Ajaxom iz sezone 1994./1995., kada je Hajduk u četvrtfinalu Lige prvaka igrao protiv tada moćne momčadi Louisa van Gaala, koja je te sezone i osvojila naslov prvaka Europe. Susreli su se tada u četvrtfinalu Lige prvaka, a prva utakmica na Poljudu završena je 0:0, dok je u uzvratu Ajax uvjerljivo slavio na svom terenu 3:0.

"Igrao sam prvu utakmicu, a drugu nisam zbog povrede. Tada je jedini put kad je Ajax ispustio bod kad je osvojio te godine Ligu prvaka. I onaj Ajax, da ne priča o imenima, to su bila strašna imena.... Mislim da je to Ajax najbolji poslije onog Cruyffovog. Prema tome, mislim da to puno govori, s Van Gaalom su osvojili tu Ligu prvaka. Jedini bodi im je uzeo Hajduk u Splitu, tako da po nečemu možemo biti ponosni. Mislim da smo mi učinili taj posao, ali nećemo o nama. Mislim da je bitnije ovo danas što se događa i drago mi je da je došao Ajax, da će publika ponovno vidjeti jednog europskog velikana na Poljudu", prisjetio se Vulić.

Optimizam za budućnost

Vulić je na kraju razgovora poručio kako Hajduk ima razloga za optimizam te da se može nadati dobrom rezultatu. Ključnim smatra dobar početak natjecanja.

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"Mislim da ovaj ždrijeb je povoljan i ako uspijemo se pojačati s jednim-dva igrača, mislim da možemo al pari igrati sa svima. Imamo dobar, dobar ždrijeb i treba vjerovati da se može. Treba ići utakmicu po utakmicu i ja se nadam barem tu prvu utakmicu dobro startati i onda je poslije sve lakše", zaključio je Vulić.