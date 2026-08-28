U šokantnoj reklami grudi prekrila mini tortama: Nećete vjerovati gdje je završilo brašno

Sydney Sweeney (28) ponovno je privukla veliku pozornost, a ovoga puta za to je zaslužna poprilično neobična reklamna kampanja. Glumica se pojavljuje u dosad jednom od svojih najprovokativnijih izdanja, a u središtu reklame našle su se – torte. Sydney je posljednjih godina postala jedno od najprepoznatljivijih mladih holivudskih lica, a njezine modne kampanje gotovo redovito izazivaju brojne reakcije. Glumica se pritom ne boji igrati na kartu seksepila, a upravo je to učinila i ovoga puta.

Snimila je kampanju za svoj brend donjeg rublja Syrn, a video je zamišljen kao pomalo otkačena rođendanska proslava. Posebnu pažnju privukla je i činjenica da je kampanja povezana sa Sydneyjinim rođendanom. Nova kolekcija nosi naziv "Birthday Boobs", a u prodaju bi trebala stići početkom rujna, neposredno prije njezina 29. rođendana.

Sydney u njemu pozira u zavodljivom donjem rublju, okružena tortama, brašnom, svijećama i ostalim detaljima koji podsjećaju na rođendansku zabavu. Glumica se tijekom reklame izmjenjuje u nekoliko atraktivnih kombinacija, a cijela je kampanja snimljena u retro, pomalo nestašnom stilu. U pojedinim scenama koristi brašno kao rekvizit i njime prelazi preko stražnjice, dok se u drugima poigrava tortama i rođendanskim motivima.

U jednom trenutku odbacuje gornji dio i dvije male torte koristi kako bi prekrila grudi. Uz to, posebno se istaknula scena u kojoj Sydney uzima brašno i uprlja ruke, a potom ga obriše o stražnjicu.

Riječ je definitivno o jednoj od najprovokativnijih reklama u kojima se Sydney Sweeney dosad pojavila. Glumica je u kampanji spojila seksepil, humor i pomalo otkačenu estetiku, a upravo su neočekivane scene s tortama i brašnom ono zbog čega se o reklami toliko priča.