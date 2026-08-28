Nikad više ljepotica u Osijeku: Minice i dekoltei privlačili sve poglede tijekom cijele večeri

Osijek je i ove godine zakoračio u dane ispunjene glazbom, druženjem i dobrom atmosferom. Na obali Drave u srijedu je započelo novo izdanje Dana prvog hrvatskog piva, tradicionalne osječke manifestacije koja svake godine privlači velik broj posjetitelja. Nakon uvodne večeri uz nastup Dražena Zečića (59), program je u četvrtak donio još jedno glazbeno druženje pred punim pivskim šatorom, gdje su publiku zabavljali Džejla Ramović (24) i Dženan Lončarević (51).

Druga večer započela je nastupom Džejle Ramović, jedne od prepoznatljivijih mladih pjevačica regionalne scene. Svojim nastupom u Osijeku nastavila je glazbeni program manifestacije, nakon čega je pred brojnom publikom pozornicu preuzeo Dženan Lončarević.

Koga je sve uhvatio objektiv Ivice Benića, pogledajte na SiB.hr.