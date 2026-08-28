Kakvi prizori! Iz cijele Hrvatske stigli su nam zalasci sunca koji ostavljaju bez daha

Zalazak sunca jedan je od najdojmljivijih prizora u prirodi, koji svojim bojama i atmosferom svakodnevno privlači pažnju brojnih promatrača. Posebnost svakog zalaska krije se u tome što nijedan prizor nije potpuno jednak, a izgled neba mijenjaju oblaci, vremenski uvjeti, godišnje doba i mjesto s kojeg se promatra.

Dok Sunce polako nestaje iza horizonta, nebo poprima nijanse žute, narančaste, crvene, ružičaste i ljubičaste boje, stvarajući prizore koji često izgledaju nestvarno. Upravo zbog svoje kratkotrajnosti zalasci sunca mnogima predstavljaju trenutak mira i predaha od užurbane svakodnevice. Posebno su atraktivni uz more, jezera, planine i otvorene krajolike, gdje se posljednje zrake dana mogu nesmetano promatrati na horizontu.

Ljepota zalaska sunca stoljećima nadahnjuje umjetnike, fotografe i putnike, a danas je jedan od najčešće fotografiranih prizora prirode. Iz cijele Hrvatske poslali ste nam fotografije zalazaka sunca, zabilježenih na različitim mjestima.

Pogledajte u galeriji koje smo fotografije smo izdvojili i koje najbolje dočaravaju koliko zalazak sunca može biti poseban i nezaboravan.

Uz ovako prekrasne fotografije bit ćemo zaista u velikim problemima pri odabiru najbolih, ali to su samo slatke brige. Možemo mi to, ne brinite. Usput jednostavno uživamo u divnim prizorima koje nam šaljete.

Za sudjelovanje u Kreativnom natječaju potrebno je poslati fotografiju zalaska sunca putem Facebook stranice Net.hr-a ili na adresu e-pošte: [email protected]. Svaka prijava mora sadržavati ime i prezime sudionika te fotografiju koju će potom ocjenjivati žiri sastavljen od urednika s Net.hr-a. Tri najbolje ocijenjene fotografije osvojit će nagradu.