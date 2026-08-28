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ZABRANJENA LJUBAV /

Tko je kraljica Sonja? Obična djevojka zbog koje je kralj Harald bio spreman odreći se svega

Tko je kraljica Sonja? Obična djevojka zbog koje je kralj Harald bio spreman odreći se svega
Foto: -/Shutterstock Editorial/Profimedia
Kraljica Sonja nije rođena s krunom – bila je kći trgovca odjećom i obična građanka koja je zbog ljubavi prema princu Haraldu gotovo deset godina čekala odobrenje dvora.
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Norvešku je pogodila tužna vijest - kralj Harald V. preminuo je u 89. godini života nakon zdravstvenih problema. Norveški kraljevski dvor objavio je da je kralj mirno preminuo u Sveučilišnoj bolnici u Oslu, a na prijestolju ga nasljeđuje njegov sin Haakon (53). Harald je Norveškom vladao od 1991. godine i ostao zapamćen kao monarh koji je kraljevsku obitelj približio običnim ljudima, a iza sebe je ostavio i jednu od najpoznatijih ljubavnih priča europskih dvorova.

Njegova ljubav s kraljicom Sonjom (89) počela je kao prava kraljevska drama. Sonja Haraldsen bila je „obična djevojka”, kći trgovca odjećom, a ne plemkinja kakvu je dvor očekivao uz budućeg kralja. Harald i Sonja čak su devet godina skrivali svoju vezu, a princ je zbog nje bio spreman riskirati budućnost monarhije - ocu je navodno poručio da će ostati sam ako mu ne dopusti brak s voljenom ženom. Nakon što su napokon dobili odobrenje dvora, vjenčali su se 1968. godine, a njihova priča postala je simbol ljubavi koja je pobijedila kraljevska pravila.

28.8.2026.
9:19
Hot.hr
ODD ANDERSEN/AFP/Profimedia
Norveški Kralj Harald V.PreminuoKraljica SonjaZabranjena Ljubav
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