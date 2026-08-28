Tko je kraljica Sonja? Obična djevojka zbog koje je kralj Harald bio spreman odreći se svega

Norvešku je pogodila tužna vijest - kralj Harald V. preminuo je u 89. godini života nakon zdravstvenih problema. Norveški kraljevski dvor objavio je da je kralj mirno preminuo u Sveučilišnoj bolnici u Oslu, a na prijestolju ga nasljeđuje njegov sin Haakon (53). Harald je Norveškom vladao od 1991. godine i ostao zapamćen kao monarh koji je kraljevsku obitelj približio običnim ljudima, a iza sebe je ostavio i jednu od najpoznatijih ljubavnih priča europskih dvorova.

Njegova ljubav s kraljicom Sonjom (89) počela je kao prava kraljevska drama. Sonja Haraldsen bila je „obična djevojka”, kći trgovca odjećom, a ne plemkinja kakvu je dvor očekivao uz budućeg kralja. Harald i Sonja čak su devet godina skrivali svoju vezu, a princ je zbog nje bio spreman riskirati budućnost monarhije - ocu je navodno poručio da će ostati sam ako mu ne dopusti brak s voljenom ženom. Nakon što su napokon dobili odobrenje dvora, vjenčali su se 1968. godine, a njihova priča postala je simbol ljubavi koja je pobijedila kraljevska pravila.