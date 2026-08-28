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VLADAO VIŠE OD 35 GODINA /

Preminuo norveški kralj Harald V.

Preminuo norveški kralj Harald V.
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Foto: Net.hr

Vijest je potvrdio norveški kraljevski dvor, navodeći da je Harald mirno preminuo u 6.35 sati u bolnici Rikshospitalet u Oslu

28.8.2026.
8:55
danas.hr
Net.hr
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Norveški kralj Harald V. preminuo je u petak u 89. godini života, nakon što se njegovo zdravstveno stanje ozbiljno pogoršalo posljednjih dana.

Vijest o smrti kralja potvrdio je norveški kraljevski dvor, navodeći da je Harald preminuo mirno u 6.35 sati u bolnici Rikshospitalet u Oslu.

Kralj je posljednjih dana bio hospitaliziran zbog zdravstvenih problema povezanih s hemolitičkom anemijom, rijetkim poremećajem krvi, javlja BBC.

Njegovo zdravstveno stanje posljednjih je dana izazivalo veliku zabrinutost u Norveškoj. Članovi kraljevske obitelji dolazili su u bolnicu, dok su se građani okupljali ispred Kraljevske palače u Oslu, gdje su ostavljali cvijeće i poruke podrške.

Vladao Norveškom više od 35 godina

Harald V. na norveško je prijestolje stupio 17. siječnja 1991. godine, nakon smrti svojeg oca, kralja Olava V., te je Norveškom vladao više od 35 godina.

Tijekom dugog razdoblja na prijestolju stekao je veliku popularnost među Norvežanima, a ostao je prepoznatljiv po neposrednijem pristupu kraljevskoj dužnosti i ulozi koju je imao u trenucima nacionalnih tragedija.

Posebno je ostao zapamćen po obraćanju nakon terorističkih napada u Oslu i na otoku Utøya 2011. godine, kada je pozivao građane na zajedništvo i međusobnu podršku.

Kralj se posljednjih godina suočavao s nizom zravstvenih problema, zbog kojih je morao smanjiti broj službenih obaveza. Ipak, odbijao je mogućnost abdikacije, naglašavajući da je njegova prisega kralja doživotna.

Haralda će na norveškom prijestolju naslijediti njegov sin Haakon, koji je tijekom očeve bolesti obavljao dužnost regenta.

Iza kralja Haralda ostali su supruga kraljica Sonja, s kojom je proveo gotovo 58 godina u braku, kći Märtha Louise, sin Haakon te šestero unučadi.

NorveškaKraljPreminuo
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